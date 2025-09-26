Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, Amnesty International hovorí o zdrvujúcej správe

Ľudské práva sa novelou ústavy ešte viac obmedzia, podľa Amnesty International Slovensko (AIS) je jej schválenie zdrvujúcou správou.
„Namiesto toho, aby náš parlament prijal konkrétne opatrenia na ochranu práv LGBTI+ ľudí, detí a žien, zabezpečil prijatie ústavných zmien, čím dostal ústavu do priameho rozporu s medzinárodným právom,“ upozornil Rado Sloboda z AIS.
Inštitúcie a odborníci varovali
Pripomenul, že poslanci zmenu ústavy schválili aj napriek opakovaným varovaniam európskych inštitúcii a odborníkov, čím nadradili slovenské právo medzinárodným dohovorom a ľudskoprávnym normám.
„Táto zmena bude mať nedozerné následky. Dnešok je ďalším temným dňom pre Slovensko, ktoré už čelí sérii eskalujúcich útokov na ľudské práva a právny štát,“ dodal Sloboda.
Dodržiavanie medzinárodného a európskeho práva
Situácia diskriminovaných skupín na Slovensku, vrátane LGBTI+ ľudí, je podľa Slobodu už dnes zúfalá. „Tieto zmeny a doplnenia sypú soľ do rán a situáciu len zhoršujú. Namiesto útokov na obyvateľstvo by mala štátna moc riešiť nedostatok právnej ochrany všetkých rodín, manželstvá pre všetkých, ako aj práva transrodových a nebinárnych osôb vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a právnemu uznaniu rodu, a mala by zabezpečiť kvalitnú a komplexnú sexuálnu výchovu detí, aby sme predišli sexuálnemu násiliu a podporili sexuálne a reprodukčné zdravie v krajine,“ zdôraznil Sloboda.
Piatkové hlasovanie podľa neho ukázalo, že slovenská vláda chce nasledovať krajiny ako Maďarsko a pokračovať aj naďalej v oslabovaní ľudských práv.
„Jediným spôsobom, ako zastaviť tento úpadok, je dodržiavať medzinárodné a európske právo,“ zdôraznil Sloboda s tým, že poslanci musia začať s predkladaním návrhov na ochranu ľudských práv všetkým, a odmietať také, ktoré tieto snahy ohrozujú. „Ak v tomto štát zlyhá, iniciatívu bude musieť nevyhnutne prevziať EÚ,“ uzavrel Sloboda.
Schválili novelu Ústavy SR
Poslanci Národnej rady SR v piatok schválili návrh novely Ústavy SR, ktorá uznáva len dve pohlavia – muža a ženu, zakazuje osvojenia dieťaťa nezosobášeným párom, ako aj náhradné materstvo. Za návrh hlasovalo 90 poslancov z 99 prítomných, sedem bolo proti a nikto sa nezdržal.
Novelu podporili poslanecké kluby Smeru-SD, SNS a Hlasu-SD, s výnimkou Jána Ferenčáka, ktorý bol prítomný, ale nehlasoval, ako aj Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), s výnimkou poslancov Františka Mikloška a Františka Majerského, a tiež všetci nezaradení poslanci okrem Ľubomíra Galka. Hlasoval za ňu aj poslanec Kresťanskej únieRichard Vašečka a dvaja poslanci z MatovičovhoHnutia Slovensko – bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí a Rastislav Krátky.