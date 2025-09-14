Protesty proti „ožobračovaniu“ sa v utorok uskutočnia v 16 mestách, organizujú ich progresívci

Opozičné Progresívne Slovensko organizuje v utorok 16. septembra protesty proti „ožobračovaniu“ ľudí. Ako progresívci v tejto súvislosti informovali, zhromaždenia sa uskutočnia v 16 mestách vždy o 18:00.
PS zvoláva protest proti konsolidácii, podľa Šimečku sa postavia nezmyselnému ožobračovaniu ľudí – VIDEO
„Som rád, že na náš veľký protest proti konsolidácii pod taktovkou tejto vlády prijali pozvanie predsedovia našich najbližších politických partnerov – SaS, KDH a Demokratov,“ uviedol predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Zámerom zhromaždení je podľa neho ukázať vláde, že nemôže všetko. „Že nemôže ľudí beztrestne ožobračovať, zapredávať mafii, ani ťahať niekam do Ruska. Že jej dni sa krátia a, že ľudia na Slovensku majú alternatívu pre stabilnú, lepšiu vládu,” vyhlásil Šimečka.
Podľa šéfa progresívcov je konsolidácia doslova frontálny útok na zamestnancov, živnostníkov aj podnikateľov. „Na pracujúcich a aktívnych ľudí, ktorí chcú uživiť svoje rodiny. Najprv im zvýšili dane a dusili ich Ficovou drahotou, teraz im zvyšujú odvody a uvrhnú ich do Ficovej chudoby. Tomuto sa musíme na námestiach spoločne postaviť,” doplnil Šimečka.
Zhromaždenia sa konkrétne uskutočnia v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Trnava, Nitra,Trenčín, Bardejov, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Považská Bystrica, Ružomberok, Senica a Spišská Nová Ves.