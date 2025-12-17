Šimečka kritizuje Fica za pohŕdanie parlamentom, z výboru pred európskym samitom podľa Marcinkovej zbabelo ušiel – VIDEO

Slovensko bude kvôli premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) stáť na nesprávnej strane histórie. Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Zdôraznila, že štvrtkový európsky samit bude kľúčový pre budúcnosť a bezpečnosť Ukrajiny a celej Európskej únie (EÚ). „Ukrajina bez pomoci EÚ nebude od apríla budúceho roka schopná vzdorovať Rusku, a Putinov režim sa tak bez európskej pomoci dostane bližšie k našim hraniciam,“ upozornili liberáli.
SaS priblížila, že európski lídri budú počas samitu hľadať riešenia, ako zabezpečiť od apríla finančnú pomoc Ukrajine. „Ponúknuté riešenie využitia zmrazených ruských aktív ako reparačnej pôžičky však podľa slov premiéra Fica nepodporí ani Slovensko, čo európskym lídrom zužuje priestor na pomoc Ukrajine. Práve zmrazené ruské aktíva by dokázali byť rozhodujúcou pomocou pre Ukrajinu, ktorá by jej dodala potrebné financie na odolávanie ruským útokom a fungovanie krajiny,“ myslí si SaS.
Vojna sa dostane bližšie k Slovensku
Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) upozornila, že ak sa Ukrajina nebude schopná brániť, vojna sa dostane bližšie k Slovensku. „Pri kľúčovom rokovaní európskych lídrov o bezpečnosti Európy a jej odolnosti voči nepriateľom chce premiér Fico stáť na zlej strane histórie, čím pomôže nepriateľom Európu oslabiť a destabilizovať,“ vyhlásila poslankyňa, podľa ktorej tak premiér koná proti záujmom Slovenska. „Slabá EÚ je aj slabým Slovenskom,“ dodala Marcinková.
SaS súčasne kritizuje, že premiér sa na stredajšom rokovaní Výboru pre európske záležitosti nezdržal ani hodinu. Podľa slov SaS dokonca nebol schopný zodpovedať ani všetky otázky, ktoré na neho mali opoziční poslanci.
Brusel kráča smerom k diktatúre a pripravuje kroky, ktoré sú otvoreným vyhlásením vojny Rusku, varuje Orbán
„Premiér Fico sa bojí odpovedať na otázky opozičných poslancov a po krátkej chvíli, ktorú na výbore strávil, zbabelo pred našimi otázkami ušiel. Ja som sa ho pýtala, prečo neháji záujmy Slovenska, ale podlieza ruským a americkým záujmom, na čo začal odpovedať korupčnými kauzami jeho zločineckej partie obvinenej z korupcie a zhadzovať prokurátorov,“ priblížila Marcinková.
Súčasne zdôraznila, že premiér a vláda sa majú parlamentu zodpovedať a že predseda vlády má byť na zasadnutiach výboru toľko, koľko je potrebné. „Je neakceptovateľné, aby zbabelo ušiel a neplnil si svoju ústavnú povinnosť predniesť podrobné stanovisko Slovenska a počkať si, v akej podobe mu ho parlament schváli alebo neschváli,“ uzavrela poslankyňa.
Kritika vystúpenia premiéra na výbore
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v reakcii na vystúpenie premiéra na výbore uviedlo, že Fico pohŕda parlamentom a že jeho pozície sú nejasné. Spôsob, akým predseda vlády vystúpil, je podľa lídra PS Michala Šimečku prejavom neúcty k parlamentu, k poslancom, a tiež voličom.
„Keď premiér príde na výbor na polhodinu, odpovedá len na to, čo chce, a potom sa bez vysvetlenia zdvihne a odíde, je to pohŕdanie parlamentnou demokraciou. Premiér je zodpovedný Národnej rade SR, nie naopak,“ zdôraznil Šimečka.
Súčasne informoval, že spoločne s podpredsedníčkou výboru Beátou Jurík (PS) budú žiadať prehodnotenie fungovania výboru. „Nemôže to byť fraška, kde si premiér príde na pár minút niekoho napadnúť,“ doplnil Šimečka.
Obrana východného krídla EÚ je pre pretrvávajúcu ruskú hrozbu absolútnou prioritou, zhodli sa lídri
Predseda PS súčasne upozornil, že zo slov premiéra nebolo vôbec jasné, s akými stanoviskami Slovensko pôjde na európsky samit. Fico na jednu stranu podľa Šimečku totiž odmieta financovanie Ukrajiny, no na druhej strane robí všetko, aby Slovensko naďalej platilo Rusku za energie, ktorými financuje vojnu.
„A zároveň, napriek predvolebným sľubom o tom, že nepošle ani náboj na Ukrajinu, Slovensko vyváža rekordné množstvá munície a zbrojárske firmy majú ohromné zisky. Toto nie je konzistentná zahraničná politika, ale chaos a pokrytectvo,“ vyhlásil predseda hnutia.
Poslankyňa Jurík poukázala aj na ďalšie rozpory v odpovediach premiéra. Priblížila, že premiér v súvislosti so zmrazenými ruskými aktívami tvrdí, že ich použitie je nelegálne, no inokedy mu neprekáža ich použitie na obnovu Ukrajiny. Za závažné poslankyňa považuje aj to, že v stanovisku vlády chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny.
Slovensku opäť hrozí, že Fico nevybaví nič
To, že premiér predčasne opustil rokovanie výboru a že neodpovedal na otázky poslancov, kritizuje aj poslankyňa a podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti Veronika Remišová (Za ľudí). Rovnako zdôraznila skutočnosť, že premiér sa zodpovedná parlamentu, nie parlament jemu.
„Nie je predsa normálne, aby pred mimoriadne dôležitým európskym samitom sme sa od premiéra dozvedeli, že on osobne je v Európe aj tak vyvrheľom, a teda tému zrejme považuje za vybavenú. Namiesto toho, aby riadne konfrontoval vládne stanoviská s európskym výborom parlamentu, opäť útočil na opozičných poslancov a ušiel,“ povedala poslankyňa, podľa ktorej tak Slovensku opäť hrozí, že Fico nevybaví nič, okrem ďalšej hanby a izolácie. Aj Remišová poukázala na viaceré časti vládneho materiálu, ktoré sú v priamom rozpore s konaním koaličných predstaviteľov, alebo nie sú v súlade so záujmami Slovenska.
Politika na štyri svetové strany prináša svoje výsledky, pochválil sa Fico a navštívi Trumpa
Remišová ďalej upozornila, že premiér síce hovorí o mieri, ale nič pre mier nechce urobiť. „Fico sa chodí pravidelne každý rok klaňať na Slavín, ale žiadny Slavín by nebol, keby si vtedy spojenci povedali to, čo teraz tvrdí on – že dodávanie zbraní napadnutým štátom, aby sa mohli brániť, je predlžovaním vojny. Sovietsky zväz mohol oslobodiť Slovensko len kvôli tomu, že dostával obrovskú vojenskú pomoc od spojencov. Teraz tvrdiť, že dodávky zbraní predlžujú vojnu je úplný nezmysel,“ vyhlásila poslankyňa.
V tejto súvislosti spomenula aj novú výrobnú linku na delostreleckú muníciu v Dubnici nad Váhom, vďaka ktorej by sa Slovensko malo stať jedným z najväčších výrobcov delostreleckých nábojov vo svete. „Pritom všetci vedia, že veľká väčšina nábojov skončí na Ukrajine,“ dodala Remišová. Podľa poslankyne sa tak premiér bojí diskusie v parlamentnom výbore, pretože nemá žiadne riešenia ani žiadnych spojencov.