Silový trojboj ostro reagoval na tvrdenia asociácie, z ktorej odišiel. Poukázal na viacero nezrovnalostí

Slovenský zväz silového trojboja (SZST) v tlačovej správe reagoval na stanovisko Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST).
„Aktivity dvoch štatutárov bývalých oddielov, ktorí si založili športovú činnosť svojich klubov na pretláčaní svojich športovcov do reprezentácie SR za každú cenu pomocou svojich funkcií v orgánoch SAFKST a ďalších bývalých funkcionárov (ktorí im v tom pomáhali), boli vnímané širokou trojbojárskou obcou negatívne,“ píše SAFKST.
Podnety riešil Výkonný výbor SAFKST odvolaním asistentov štátneho trénera a vymenovaním nového realizačného tímu a odborných komisií. Zároveň navrhol troch reprezentantov na najbližšie majstrovstvá Európy v Litve, čo malo spustiť lavínu útokov na sociálnych sieťach.
Ich odchod komplikuje nomináciu športovcov na ME. Do reprezentácie pretláčajú ľudí pomocou svojich funkcií
Došlo k reakcii
„Je nám ľúto, že sú naši športovci zavádzaní nepravdami nielen o vzniku novej organizácie, ktorá vraj bude mať štatút národného športového zväzu už v roku 2026, čo nie je legislatívne možné, ale aj o ich účasti na súťažiach IPF a EPF. Pretože ak nebudú členmi SAFKST, nemôžu súťažiť na súťažiach IPF a EPF,“ priblížila SAFKST.
„Odchod niekoľkých osôb nemôže ohroziť existenciu SAFKST ako jediného národného športového zväzu a jediného oficiálneho zástupcu medzinárodných organizácií IPF a EPF na Slovensku. Aj keď nás odchod týchto členov mrzí, rešpektujeme ich rozhodnutie. Prvé súťaže IPF a EPF, na ktoré môžu byť nominovaní výlučne športovci SAFKST, sú už vo februári 2026,“ doplnila asociácia v tlačovej správe.
Na to Slovenský zväz silového trojboja reagoval s tým, že ide o „nepravdivé, zavádzajúce a účelové tvrdenia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja“ a „pokúša sa zakryť vlastné dlhoročné zlyhania útokmi na ľudí a športové kluby, ktoré na problémy upozorňovali roky“.
Úspech slovenských športovcov na MS vo fitnes. Žiarila fenomenálna Novodomská - FOTO
Pretláčali sa športovci?
Zväz tvrdí, že osamostatnenie silového trojboja je legitímne, odborné a v súlade s Medzinárodnou federáciou silového trojboja (IPF).
„Vedenie SAFKST o snahách o osamostatnenie vedelo, no roky odmietalo konať. Silový trojboj si držalo ´nasilu´, bez vytvárania podmienok pre jeho rozvoj,“ uviedlo sa ďalej s tým, že finančné pochybenia SAFKST podľa neho majú presahovať 720-tisíc eur a sú predmetom kontroly štátu.
Nepáči sa mu ani tvrdenia o pretláčaní športovcov, čo zväz považuje za „vedomú manipuláciu“. „Všetci nominovaní športovci mali splnené nominačné limity podľa Súťažného poriadku SAFKST. Členovia realizačného tímu nemali právomoc jednostranne rozhodovať o nomináciách – proces bol kolektívny. Neexistuje jediná oficiálna ani neoficiálna sťažnosť na ich prácu v reprezentácii. Tvrdenia o tom, že si ´budovali kariéru´, sú nepodložené a predstavujú formu ohovárania,“ uviedlo sa v reakcii.
Obrovský úspech na ME. Slovensko bolo najúspešnejšou krajinou šampionátu vo fitnes detí - FOTO
Nedostatok financií
Do SZST mali prejsť najväčšie a najvýznamnejšie športové kluby slovenského trojboja, ktoré zahŕňajú dokopy viac ako 170 aktívnych športovcov, 38 reprezentantov, 15 rozhodcov a organizátorov majstrovských súťaží i bývalých funkcionárov SAFKST.
Zväz upozornil aj na to, že v rámci SAFKST bol vraj systémovo podfinancovaný, keď štátna dotácia pre fitnes a kulturistiku dosahovala sumu vyše 820-tisíc eur, zatiaľ čo silový trojboj pracoval s čiastkou nad 39-tisíc eur.
Preto nemohol tento šport „rásť, nemal financie na rozvoj mládeže, reprezentáciu, vzdelávanie trénerov a vytvorenie podmienok pre organizovanie medzinárodných podujatí“. V týchto podmienkach „nedokázal prežiť, nieto sa rozvíjať. Kluby aj samotní reprezentanti si museli všetko hradiť z vlastných zdrojov, od cestovných nákladov až po prípravu a štartovné.“
Pripravení na úspech - smer majstrovstvá sveta. Dolný Kubín žil prestížnou fitnes súťažou - FOTO
Majú vlastný domov
Športové kluby, ktoré upozorňovali na finančné pochybenia vedenia SAFKST, postupovali podľa interných pravidiel a podali podnety najprv Kontrolórke SAFKST, následne Hlavnej kontrolórke športu, píše SZST.
No reakcia údajne bola „bez diskusie, odvahy a transparentnosti“. A to malo zapríčiniť aj vyhodenie športových klubov z asociácie.
„SAFKST sa pokúša prekryť vlastné zlyhania nepravdami o tých, ktorí roky pracovali pre rozvoj slovenského silového trojboja. SZST vznikol preto, aby mal silový trojboj konečne vlastný domov, vlastné zdroje a vlastnú budúcnosť. A to je presne to, čo budeme robiť – budovať, transparentne riadiť a rozvíjať slovenský silový trojboj,“ doplnil zväz v reakcii.