Pripravení na úspech - smer majstrovstvá sveta. Dolný Kubín žil prestížnou fitnes súťažou - FOTO

Na pódiu sa predstavilo mnoho perspektívnych, ale aj skúsených pretekárov zo slovenských klubov – spolu 148 štartov v ženských a mužských kategóriách.
Dynamic Cup
V poradí už 8. ročník prestížneho podujatia Dynamic Cup, ktorý sa konal v Dolnom Kubíne. Foto: SAFKST
V sobotu 25. októbra Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) v Dolnom Kubíne zorganizovala už 8. ročník prestížneho podujatia Dynamic Cup, ktoré patrí medzi kľúčové jesenné súťaže vo fitnes a kulturistike na Slovensku. Zároveň plnila úlohu nominačného podujatia na majstrovstvá sveta.

Na pódiu sa predstavilo mnoho perspektívnych, ale aj skúsených pretekárov zo slovenských klubov – spolu 148 štartov v ženských a mužských kategóriách. Informovala o tom asociácia v tlačovej správe.

Ženy predviedli vysokú úroveň elegancie, kondície a pózovania naprieč kategóriami fitnes artistik/akrobatik, bikini fitnes, bodyfitnes či wellness fitnes. Najviac súťažiach bolo vo fitnes do 164 aj 169 cm a wellness fitnes open s počtom pretekárok 13 až 14.

Prvenstvo obhájili Magdaléna Žitňaková (bikiny fitnes do 164 cm), Rebeka Dudusová (bikiny fitnes do 169 cm), Michaela Galafusíková (wellness fitnes open), Nicol Celeriková (artistik fitnes) a Neli Novodomská v akrobatik fitnes.

Najsilnejšie zastúpená kategória medzi mužmi bola Juniori Classic Physique, kde víťazstvo putovalo na východ Slovenska. Oliver Mangera z klubu Iron Brothers Močiar Košice zvíťazil s výbornou prezentáciou a pripravenosťou.

V Klasickej kulturistike obsadil prvenstvo talentovaný Patrik Hadžega z klubu VTJ Technika a FBC Liptovský Mikuláš.

Podujatie prinieslo súťažiacim nielen výsledkový úspech, ale aj možnosť predviesť dlhodobú prípravu a odhodlanie. Výkony boli hodnotené rozhodcami SAFKST podľa pravidiel IFBB. Výsledky súčasne poslúžia ako dôležité kritérium pre zostavenie reprezentačných výberov.

Atmosféra v priestoroch gymnázia v Dolnom Kubíne bola priateľská, diváci ocenili športové výkony a férovú súťažnú rivalitu.

„Organizátori v spolupráci so SAFKST ďakujú všetkým súťažiacim za ich nasadenie, trénerom za podporu a divákom za povzbudzujúcu prítomnosť, ktorá prispela k úspešnému priebehu 8. ročníka Dynamic Cupu,“ doplnila asociácia v tlačovej správe.

