Podujatie bolo nominačnou súťažou na Majstrovstvá Európy. Deti v rôznych fitnes kategóriách dobyli Trenčín - FOTO

Súťaž sa niesla v priateľskom a fair-play duchu.
VEĽKÁ CENA TRENČÍNA VO FITNESS DETÍ 2025
Spoločná fotografia z nominačnej súťaže vo fitness detí, challenge a agility – VEĽKÁ CENA TRENČÍNA VO FITNESS DETÍ 2025. Foto: www.facebook.com
Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) zorganizovala v spolupráci s UNITY Academy v sobotu 11. októbra Veľkú cenu Trenčína vo fitnes detí, ktorá je nominačnou súťažou na Majstrovstvá Európy.

Deti súťažili vo svojich vekových kategóriách v športových disciplínachAkrobatik fitnes, Artistik fitnes, Dance fitnes, Fitnes team, fitnes agility a fitnes Challenge.

Všetky kategórie spoznali víťazov, podujatie sa nieslo v priateľskom a fair-play duchu. Rozhodcovia dospeli k rozhodnutiam, ktoré priniesli nielen jednotlivé umiestnenia pre zúčastnené deti.

