Podujatie bolo nominačnou súťažou na Majstrovstvá Európy. Deti v rôznych fitnes kategóriách dobyli Trenčín - FOTO

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) zorganizovala v spolupráci s UNITY Academy v sobotu 11. októbra Veľkú cenu Trenčína vo fitnes detí, ktorá je nominačnou súťažou na Majstrovstvá Európy.
Deti súťažili vo svojich vekových kategóriách v športových disciplínachAkrobatik fitnes, Artistik fitnes, Dance fitnes, Fitnes team, fitnes agility a fitnes Challenge.
Všetky kategórie spoznali víťazov, podujatie sa nieslo v priateľskom a fair-play duchu. Rozhodcovia dospeli k rozhodnutiam, ktoré priniesli nielen jednotlivé umiestnenia pre zúčastnené deti.