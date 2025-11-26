Ich odchod komplikuje nomináciu športovcov na ME. Do reprezentácie pretláčajú ľudí pomocou svojich funkcií

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) ako jediný národný športový zväz združuje fitnes, kulturistiku a silový trojboj na Slovensku už viac ako 50 rokov. Je členom svetových organizácii ako je IFBB pre fitnes a kulturistiku a IPF pre silový trojboj.
„Aktivity dvoch štatutárov bývalých oddielov, ktorí si založili športovú činnosť svojich klubov na pretláčaní svojich športovcov do reprezentácie SR za každú cenu pomocou svojich funkcií v orgánoch SAFKST a ďalších bývalých funkcionárov (ktorí im v tom pomáhali), boli vnímané širokou trojbojárskou obcou negatívne,“ píše sa v tlačovej správe.
Podnety od ostatných klubov riešil Výkonný výbor SAFKST odvolaním asistentov štátneho trénera a vymenovaním nového realizačného tímu a odborných komisií.
„Nová Komisia štátnej reprezentácie navrhla na najbližšie majstrovstvá Európy v Litve troch reprezentantov, ktorí majú reálnu šancu dosiahnuť výborný výsledok s adekvátnym umiestnením v širšej medzinárodnej konkurencii. Tento návrh spustil lavínu útokov na sociálnych sieťach z oboch uvedených klubov,“ uviedlo sa tam ďalej.
„Je nám ľúto, že sú naši športovci zavádzaní nepravdami nielen o vzniku novej organizácie, ktorá vraj bude mať štatút národného športového zväzu už v roku 2026, čo nie je legislatívne možné, ale aj o ich účasti na súťažiach IPF a EPF. Pretože ak nebudú členmi SAFKST, nemôžu súťažiť na súťažiach IPF a EPF,“ priblížila SAFKST.
„Odchod niekoľkých osôb nemôže ohroziť existenciu SAFKST ako jediného národného športového zväzu a jediného oficiálneho zástupcu medzinárodných organizácií IPF a EPF na Slovensku. Aj keď nás odchod týchto členov mrzí, rešpektujeme ich rozhodnutie. Prvé súťaže IPF a EPF, na ktoré môžu byť nominovaní výlučne športovci SAFKST, sú už vo februári 2026,“ doplnila asociácia v tlačovej správe.