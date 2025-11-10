Obrovský úspech na ME. Slovensko bolo najúspešnejšou krajinou šampionátu vo fitnes detí - FOTO

V dňoch 7. až 10. novembra sa konali majstrovstvá Európy vo fitnes detí 2025 v poľskej Varšave. Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja (SAFKST) nominovala 53 športovcov, ktorí reprezentovali svoju krajinu vo viacerých súťažných disciplínach.
Mladí športovci dosiahli mimoriadny úspech – získali spolu 45 medailí (z toho 15 zlatých, 16 strieborných a 14 bronzových) a v celkovom hodnotení krajín Slovensko získalo Pohár národov ako najúspešnejšia krajina šampionátu.
Pripravení na úspech - smer majstrovstvá sveta. Dolný Kubín žil prestížnou fitnes súťažou - FOTO
Viacerí majstri Európy
V disciplíne Akrobatický fitnes boli majstrami Európy zo Slovenska Sára Teplanová (kategória do 8 rokov), Ema Poljačeková (do 9 rokov), Ema Križanovičová (do 15 rokov) , David Matlák (12-13 rokov) a Filip Bodjan (14-15 rokov). K tomu pribudla aj šestica strieborných a trojica bronzových cenných kovov.
Artistický fitnes priniesol zlato pre Hanu Fraňovú v kategórii do 15 rokov. V tejto súťaži Slovensko získalo aj dve tretie miesta.
Dance fitnes znamenal pre krajinu spod Tatier dva najligotavejšie cenné kovy, ktoré viseli na hlavách Karolíny Kováčovej v kategórii 8-9 rokov a Florence Gerhátovej v kategórii 12-13 rokov. Výprava sa tešila aj z ďalších dvoch strieborných i bronzových medailí.
Vo Fitnes agility boli šampiónmi Wiliam Bondra (do 8 rokov), David Matlák (11-12 rokov), Kristína Giretová (do 8 rokov), Simona Sentkerestyová (9-10 rokov) a Sofia Klongová (11-12 rokov). Pribudli aj štyri druhé miesta a tri tretie.
Disciplína Fitnes challenge zaznamenala menoslov dvoch majstrov Európy. Boli nimi Kristína Giretová v kategórii 6-8 rokov a David Matlák v triede 11-13 rokov. Slováci sa tešili aj zo štyroch strieborných aj bronzových medailí.
Podujatie bolo nominačnou súťažou na Majstrovstvá Európy. Deti v rôznych fitnes kategóriách dobyli Trenčín - FOTO
Slovenská výprava potvrdila svoju dlhodobú dominanciu v detskom fitnes. Výborné výkony všetkých súťažiacich, kvalitná príprava trénerov a podpora SAFKST priniesli zaslúžený úspech – titul najlepšej krajiny Európy vo fitnes detí pre rok 2025.