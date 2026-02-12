Silný vietor ochromil španielske Katalánsko, zranených je najmenej 25 ľudí

Silný vietor s nárazmi presahujúcimi 100 kilometrov za hodinu zasiahol vo štvrtok severovýchod Španielska, kde v regióne Katalánsko zranil najmenej 25 ľudí a spôsobil rozsiahle narušenie dopravy aj bežného života.
Úrady preto zatvorili školy, obmedzili leteckú prevádzku a vyzvali obyvateľov, aby sa pohybovali len v nevyhnutných prípadoch.
Desiatky tiesňových volaní
Podľa regionálnej civilnej ochrany dosiahli poryvy vetra v barcelonskom prístave rýchlosť až 105 kilometrov za hodinu. Vietor vyvracal stromy, poškodzoval múry a vyvolal desiatky tiesňových volaní. Päť ľudí museli hospitalizovať, pričom jeden utrpel vážne zranenia, ďalších približne 20 osôb ošetrili zdravotníci.
Na letisku Barcelona-El Prat, druhom najrušnejšom v krajine, zrušili 53 letov a osem presmerovali. Problémy hlásili aj na viacerých cestách a železničných tratiach.
Aj Portugalsko a Francúzsko
Úrady v regióne s približne ôsmimi miliónmi obyvateľov dočasne prerušili vyučovanie a odložili neakútne lekárske vyšetrenia. Opatrenia majú platiť minimálne do večerných hodín.
Búrka Nils zasiahla aj časti Portugalska a Francúzska. V Portugalsku povodne čiastočne poškodili diaľničný viadukt medzi Lisabonom a Portom, zatiaľ čo vo Francúzsku zahynul vodič kamióna a juhozápad krajiny čelil najvyššiemu stupňu výstrahy pred nepriaznivým počasím.