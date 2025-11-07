Signál Moskve: NATO trénuje rýchle nasadenie síl na východnom krídle

V Rumunsku sa pomaly chýli k svojmu koncu vojenské cvičenie krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Manévre sa začali už 20. októbra a potrvajú do 13. novembra. Zúčastňujú sa na nich jednotky z Belgicka, Francúzska, Luxemburska a Španielska.
Cvičenie – plánované už mesiace a vnímané ako „integračné cvičenie“ pre členov NATO – prichádza po tom, čo Washington minulý týždeň oznámil, že stiahne niektoré jednotky z oblasti. Cvičenia majú demonštrovať schopnosť NATO rýchlo zvýšiť počet síl na svojom východnom krídle smerom k Rusku.
Signál strategickej solidarity
Od rozsiahlej invázie Moskvy na Ukrajinu Paríž nasadil v Rumunsku takmer 1 500 vojakov a na cvičenie ich počet zdvojnásobil. V prípade krízy sa môže tento počet zvýšiť na 5 000 vojakov. „Musíme preukázať našu schopnosť integrovať sa do divízie NATO,“ povedal francúzsky generál Maxime Do Tran, veliteľ 7. obrnenej brigády nasadenej pri Dacian Fall.
Vojna s Ruskom? Európa by nestíhala vyrábať zbrane ani povolať vojakov
Cvičenie, ktoré sa koná po celom Rumunsku, nasleduje „skutočné obranné plány NATO“ a slúži ako signál „strategickej solidarity“ aliancie, dodal.
USA neodchádzajú z Európy
„V Európe je každých 20 až 30 kilometrov vodný tok. Preplavovanie je zložitá zručnosť, ktorá sa do istej miery stratila,“ povedal plukovník Jerome Paris, veliteľ francúzskeho ženijného oddielu.
Rumunské ministerstvo obrany minulý týždeň uviedlo, že zostane 900 až 1 000 amerických vojakov, čo je menej ako približne 1 700, ktorí sú v súčasnosti nasadení. Washington poprel, že by jeho oznámenie predstavovalo stiahnutie USA z Európy.