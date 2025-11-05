Vojna s Ruskom? Európa by nestíhala vyrábať zbrane ani povolať vojakov

Európa by mohla mať problémy s dostatočnou mobilizáciou vojakov a rýchlou výrobou zbraní v prípade priameho konfliktu s Ruskom, varuje nová správa Francúzskeho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (IFRI).
V správe „Európa-Rusko: Prehľad rovnováhy síl“ zdôrazňuje, že hoci Európa má ekonomické zdroje, vojenské kapacity a technologické know-how na to, aby sa do roku 2030 postavila Rusku, kľúčová je politická vôľa.
Európska infraštruktúra nie je pripravená na rýchly presun vojsk v prípade vojny s Ruskom
IFRI upozorňuje na „kritické medzery“ v pozemných silách, najmä v hĺbke a zásobách munície, a poukazuje na skúsenosti Moskvy s mobilizáciou vojakov počas takmer štvorročnej vojny na Ukrajine. Na druhej strane, Európa má oproti Rusku výhodu v leteckom a kozmickom priemysle a na mori.
Podľa správy má 20 z 30 členských krajín NATO alebo EÚ profesionálne pozemné sily s menej ako 15-tisíc vojakmi. Väčšina krajín by nebola schopná vyslať viac než niekoľko práporov mimo svojich hraníc, pričom hlavnú záťaž by nieslo približne šesť krajín vrátane Francúzska, Británie a Nemecka.
Správa tiež kritizuje nedostatočný priemyselný rozmach napriek zvýšeným vojenským výdavkom, najmä v oblasti výroby rakiet, kde objednávky európskych obranných firiem sú výrazne nižšie, než by si vyžadoval potenciálny vojenský konflikt s Ruskom.