SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred povodňami, platí pre pre okres Turčianske Teplice ale aj východ Slovenska

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal hydrologické výstrahy 2. stupňa pred povodňami z trvalého dažďa pre okres Turčianske Teplice, a to vzhľadom na nasýtenosť povodí, predošlé spadnuté zrážky, ako aj predpovedané zrážky.

Je teda predpoklad pretrvávajúceho a opätovného vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Výstraha platí do nedele 7. decembra do 12:00. Rovnako 2. stupeň hydrologickej výstrahy platí pre okres Senica, a to do 9. januára do 10:00.

Vzhľadom na vypúšťanie vody z vodného diela Nové Mlýny, vysoké nasýtenie povodia Moravy, spadnuté a predpovedané zrážky je predpoklad vzostupu hladiny Moravy aj na našom úseku s prekročením 2. stupňa povodňovej aktivity.

Výstraha 2. pred povodňami platí aj pre východ Slovenska, a to pre okres Michalovce. „Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej a hydrologickej situácie očakávame vzostup vodnej hladiny na toku Latorica na úrovni stupňa povodňovej aktivity,“ uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke. Rovnako platí výstraha pre okres Trebišov, kde hrozí vzostup vodnej hladiny na Bodrogu.