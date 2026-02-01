Lajčák zlyhal v komunikácii, podľa Danka mohlo dôjsť k zahraničnému ovplyvňovaniu. Vyšetrovanie by sa malo začať aj na Slovensku, tvrdí

Danko zdôraznil, že nechce hodnotiť súkromný život Miroslava Lajčáka.
Podpredseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Miroslav Lajčák sa podľa predsedu SNS Andreja Danka stal „obeťou hry medzi Západom a Východom“ a jeho prípad by mal byť varovaním pre všetkých politikov.

Danko to uviedol v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 v súvislosti s menom bývalého ministra zahraničných vecí, ktorý figuruje v odtajnených dokumentoch amerického ministerstva spravodlivosti v kauze Jeffreyho Epsteina. Podľa šéfa národniarov by sa vyšetrovanie kauzy malo začať aj na Slovensku.

Zahraničné ovplyvňovanie

Danko zdôraznil, že nechce hodnotiť súkromný život Miroslava Lajčáka, problém však vidí v jeho pôsobení vo verejnej funkcii. Podľa neho mohlo dôjsť k poskytovaniu informácií a k zahraničnému ovplyvňovaniu slovenskej politiky.

„Každý človek v živote urobí aj dobré aj zlé veci, ale problémom toho správania bolo, že ja som naozaj v tej dobe cítil ovplyvňovanie a zasahovanie zo Západu a najmä zo Spojených štátov,“ uviedol Danko v súvislosti s Lajčákom.

Podľa predsedu SNS Lajčák zlyhal v komunikácii z hľadiska púšťania informácií. „V tej komunikácii treba rozlišovať, kedy prekročil hranicu informovania napríklad o trápení Roberta Fica, alebo kedy ho dokonca týmto ľuďom ponúkal na stretnutie,“ uviedol Danko. Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby sa prípadom zaoberali.

„Ak je Slovenská republika v týchto materiáloch spomenutá 760-krát, vyšetrovanie by sa malo začať aj na našom území a orgány činné v trestnom konaní by si mali vyžiadať kompletnú korešpondenciu, ktorá sa toho týka,“ skonštatoval Danko.

Nevyhnutný odchod

Líder Progresívneho SlovenskaMichal Šimečka v relácii uviedol, že odchod Lajčáka z pozície poradcu premiéra bol nevyhnutný a mal nastať už skôr. Podľa neho jeho komunikácia s odsúdeným sexuálnym delikventom vážne poškodila reputáciu Slovenska v zahraničí. Pripomenul, že v iných krajinách podobné prípady viedli k okamžitým odstúpeniam vysokých predstaviteľov.

Šimečka zároveň vyzval premiéra Roberta Fica, aby verejne vysvetlil, či sa stretol s Jeffrey Epsteinom alebo Stevom Bannonom a či vedel o komunikácii Miroslava Lajčáka v tejto veci. Kauzu označil za vážny problém dôveryhodnosti Slovenska a odmietol, že by išlo len o súkromnú záležitosť jednotlivca.

