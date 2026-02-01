Nórsku korunnú princeznú dostihol škandál okolo odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina

Nórska korunná princezná Mette-Marit, ktorej syn sa má v utorok postaviť pred súd pre obvinenia zo znásilnenia, sa cez víkend ocitla v ďalšom škandále po zverejnení dokumentov, ktoré odhalili jej tajné kontakty so zosnulým americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Šarmantný Epstein
Jej meno sa podľa nórskeho denníka VG objavuje najmenej tisíckrát v miliónoch nových strán dokumentov, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti.
Správy medzi nimi, ktoré publikovali nórske médiá, pochádzajú z rokov 2011 až 2014, teda z obdobia, keď už bola vydatá za budúceho nórskeho kráľa. V e-mailoch sa ho okrem iného pýtala na osobné a nevhodné témy a v jednej správe mu napísala, že je „veľmi šarmantný“.
Dokumenty zároveň ukazujú, že v roku 2013 strávila štyri dni v jeho dome na Floride, hoci Epstein sa tam v tom čase nenachádzal. Ten sa už v roku 2008 priznal k navádzaniu neplnoletej osoby na prostitúciu.
Jednoducho trápne
Princezná sa k záležitosti vyjadrila v sobotu a svoje priateľstvo s Epsteinom označila za trápne. „Prejavila som zlý úsudok a hlboko ľutujem, že som s Epsteinom udržiavala akýkoľvek kontakt. Je to jednoducho trápne,“ uviedla vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP kráľovským palácom.
Päťdesiatdvaročná princezná dodala, že nesie zodpovednosť za to, že si dostatočne nepreverila jeho minulosť a včas nepochopila, o akého človeka ide.
Naleteli viacerí
Epsteinova aféra zasiahla viacero známych osobností z politiky, biznisu aj britskej kráľovskej rodiny. V súdnych dokumentoch a mediálnych správach sa objavili mená bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, niekdajšej hlavy štátu Billa Clintona či dnes už bývalého britského princa Andrewa, ktorí priznali rôzne formy kontaktu alebo spoločenských stretnutí s Epsteinom, no odmietli akékoľvek protiprávne konanie.
Kauza tak vyvolala dlhodobé politické aj reputačné dôsledky na oboch stranách Atlantiku a dotkla sa viacerých verejných činiteľov vrátane bývalého slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.