Severná Kórea podľa susedov odpálila neidentifikovanú balistickú raketu

Severná Kórea v piatok odpálila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Východnému moru, známeho aj ako Japonské more, uviedla juhokórejská armáda. Raketa dopadla do mora mimo ekonomických vôd Japonska, pričom neboli hlásené žiadne škody ani zranenia, informovala japonská premiérka Sanae Takaičiová.
Raketa bola odpálená o 12:35 miestneho času (04:35 SEČ) z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a preletela približne 700 kilometrov. Incident prišiel približne týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump schválil plán Južnej Kórey na výstavbu jadrového ponorkového plavidla v USA.
Analytici upozorňujú, že tento krok zo strany Soulu pravdepodobne vyvolá agresívnu reakciu zo strany Pchjongjangu. Podľa expertov by jadrová ponorka umožnila Južnej Kórei vstup do severokórejských vôd a preventívne monitorovanie či zachytávanie zbraní, ako sú balistické rakety vypúšťané z ponoriek.
Jadrové ponorky môžu zostať ponorené oveľa dlhšie ako dieselové, ktoré musia pravidelne vyplávať na nabíjanie batérií. Vývoj takéhoto plavidla by znamenal významný krok v rozvoji juhokórejského námorníctva a obranného priemyslu.
Severná Kórea sa od roku 2019, keď zlyhali rokovania o denuklearizácii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, označuje za „nevratný“ jadrový štát. Kim Čong-un získal podporu Moskvy a vystupuje na medzinárodnej scéne po boku čínskych a ruských lídrov.