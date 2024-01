Sever Európy naďalej trápia extrémne mrazivé teploty, Nemecko a Francúzsko opäť povodne (foto)

Extrémne studené teploty, silný vietor a sneh naďalej spôsobujú komplikácie v severnej Európe. Tisícky ľudí skončili bez elektriny a ďalší museli hodiny prečkať v chlade v ich autách na zablokovaných diaľniciach.

Opakované povodne

Južnejšie, v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, silný dážď opäť spôsobil povodne v regiónoch, ktoré im čelia posledné dva týždne. V severnej Európe pre počasie uzatvorili časti diaľnic a významných ciest, čo spôsobilo dopravný chaos, a problémy hlási aj železničná doprava.

Na juhu Švédska motoristi uviazli v autách alebo ich na noc evakuovali. V susednom Dánsku polícia vyzvala ľudí, aby sa vyhli zbytočnému cestovaniu, keďže vietor a sneh spôsobujú ťažkosti na severe a západe krajiny.

Mínus 42 stupňov Celzia

V Kodani vo štvrtok konečne zakotvil trajekt, ktorý premáva medzi dánskou a nórskou metropolou, po tom, čo musel cez noc pre zlé podmienky zostať aj s jeho zhruba 900 pasažiermi v prielive Öresund. Na severe Švédska, kde teplomer klesol na mínus 38 stupňov Celzia, skončilo bez elektriny zhruba 4 000 domov, informuje švédske verejnoprávne rádio.

Nemecký kancelár Olaf Scholz a okresný správca Mansfeld-Südharz André Schröder kráčajú po hrádzi postavenej z vriec piesku. Nemecko v týchto dňoch trápia záplavy. Foto: SITA/Jan Woitas/dpa via AP

Teploty v severskom regióne už druhý deň po sebe klesli pod mínus 40 stupňov Celzia, pričom vo švédskom Laponsku bola zaznamenaná najchladnejšia januárová teplota za posledných 25 rokov. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva via AP

Vo fínskom Laponsku v obci Enontekiö pri hranici so Švédskom a Nórskom vo štvrtok namerali najnižšiu teplotu tejto zimy, a to konkrétne mínus 42,5 stupňa Celzia. Podľa meteorológov by sa do konca týždňa mohli objaviť ešte nižšie teploty.

Zaplavené Francúzsko

Nemecké regióny, ktoré za ostatné dva týždne čelili povodniam, znova postihol silný dážď. Kancelár Olaf Scholz vo štvrtok plánuje uskutočniť svoju druhú návštevu tento týždeň, aby skontroloval hrádzu a zariadenie na plnenie vriec s pieskom v meste Sangerhausen na východe krajiny.

Rozvodnená rieka Weser v nemeckom meste Vlotho . Foto: Friso Gentsch/dpa via AP

Zaplavené ulice v nemeckom meste Cochem. Foto: Thomas Frey/dpa via AP

Po niekoľkých dňoch dažďa a zvyšujúcej sa hladiny vôd na severe Francúzska skončilo vo štvrtok niekoľko tamojších miest zaplavených. Stovky ľudí v ostatných dňoch evakuovali. Keďže oblasti zasiahli povodne aj v novembri a decembri, niektoré mestá sa z toho ešte nestihli spamätať.

Pomoc od Holandska

V Nantes našli mŕtveho muža, ktorého auto bolo čiastočne zaplavené. Do postihnutej oblasti by vo štvrtok mali pricestovať vládni ministri.

Holandsko, okrem iných, ponúklo svoju pomoc a pošle Francúzsku čerpadlá na pumpovanie vody. Holandské núdzové čerpadlá dokážu spracovať 5 miliónov litrov vody za hodinu.