Šéf estónskej rozviedky: Rusko momentálne nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu

Rusko v súčasnosti nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) ako celok. V rozhovore pre estónsku verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť ERR to povedal Kaupo Rosin, generálny riaditeľ tamojšej zahraničnej spravodajskej služby.
Podľa neho v dôsledku reakcií spojencov Rusko zmenilo svoje správanie po rôznych incidentoch, ku ktorým došlo v celom regióne. „Dnes vidíme, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na NATO v širšom zmysle,“ povedal Rosin a dodal: „Je stále jasné, že Rusko rešpektuje NATO a snaží sa vyhnúť akémukoľvek otvorenému konfliktu,“ vyhlásil.
Rosin objasnil, že po rôznych incidentoch – počnúc poškodením káblov, ku ktorým došlo pred časom, alebo rôznymi vpádmi dronov či lietadiel do vzdušného priestoru aliancie – Rusko prijalo rôzne opatrenia, aby sa podobným situáciám vyhlo.
Podľa neho boli trajektórie dronov nad ukrajinským územím alebo vo vzdušnom priestore zmenené tak, aby sa minimalizovali riziká. Rosin dodal, že ruské lietadlá v súčasnosti veľmi pozorne monitorujú, kadiaľ lietajú nad Baltským morom, a presne sledujú svoje trasy, aby nevytvárali incidenty.
„Tiež po spustení misie NATO tu už nedošlo k žiadnym ďalším incidentom s káblami. Toto je súčasná situácia. Samozrejme, to nevylučuje, že k incidentom môže dôjsť aj v budúcnosti, keďže vojenská aktivita je vysoká, vojna na Ukrajine aktívne prebieha – teoreticky je to naďalej možné. Ale nevidíme, že by sa Rusko teraz zámerne snažilo niečo eskalovať,“ povedal Rosin.