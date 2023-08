SaS a Demokrati majú druhú voľbu vyššiu ako preferencie. Kto má menší potenciál rastu?

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by bola najčastejšou druhou voľbou Slovákov v parlamentných voľbách. Ak by bola možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, hlas by jej dalo 9,8 percenta opýtaných.

Smeráci sú druhou voľbou

Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre diskusnú reláciu televízie Joj Na hrane v čase od 7. do 18. augusta.

Respondenti odpovedali na otázku: „A ak by bola taká možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, ktorú ďalšiu stranu by ste volili?“

Stranu Smer-SD by si ako druhú voľbu zvolilo 9,7 percenta opýtaných, Progresívne Slovensko (PS) 9,5 percenta, Slovenskú národnú stranu (SNS) 7,5 percenta a Hlas-SD a Republiku zhodne po 4,9 percenta oslovených voličov.

Kto má potenciál rásť?

Sme rodina a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je druhou voľnou pre 4,4 percenta respondentov, Demokrati pre 4,1 percenta a koalícia OĽaNO a priatelia pre štyri percentá opýtaných. V poslednom prieskume agentúry AKO s rovnakou otázkou bola SaS druhou voľbou pre 11,2 percenta opýtaných.

„SaS a Demokrati majú druhú voľbu vyššiu ako preferencie, majú kde čerpať, je však otázne, či dokážu presvedčiť potenciálnych voličov. Smer-SD, PS, Hlas-SD, koalícia OĽANO a priatelia, Republika, Sme rodina, KDH majú nižšiu druhú voľbu ako preferencie, ich potenciál rastu je teda menší,“ uvádza sa v prieskume.

Traja z desiatich voličov nevedia, alebo nechcú druhú voľbu. Spolu 14,2 percenta opýtaných uviedlo, že by nevolili žiadnu inú stranu, okrem tej, ktorú uviedli v prvej voľbe.

Najväčší podiel takýchto voličov má hnutie Sme rodina (21 %), Republika (19 %), SNS (18 %), OĽANO a priatelia (16 %), PS (15 %), KDH (15 %) a Smer-SD (11 %). Spolu 15,1 percenta opýtaných sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu by volili ako svoju druhú voľbu.