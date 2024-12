SARIO podporí individuálnu účasť slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prináša unikátnu príležitosť pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku! Otvára výzvu na získanie voucherov, ktoré MSP pomôžu zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách podľa ich individuálneho výberu. V rámci výzvy môžu získať voucher do výšky 10 000 EUR. Na výzvu je celkovo alokovaných 675 000 EUR.

Podpora individuálnej prezentácie výrobkov a služieb slovenských MSP v zahraničí otvára nové príležitosti na ich prienik na globálny trh a priestor na nadviazanie spoluprác so zahraničnými obchodnými partnermi.

V rámci tejto výzvy je možné jedenkrát získať finančnú pomoc do výšky 10 000 EUR na pokrytie výdavkov na výstavnú plochu či iných poplatkov organizátora výstavy, resp. veľtrhu. Financie sa budú poskytovať formou refundácie výdavkov. Oprávneným obdobím pre realizáciu vouchera je obdobie od 1. februára 2025 do 31. decembra 2025. Žiadosti bude možné predkladať od 7. januára 2025, od 8:00 hod. vyplnením žiadosti o poskytnutie vouchera, ktorá bude zverejnená na webovej stránke https://www.sario.sk/sk/voucherova-podpora.

S cieľom posilniť efektívne využívanie podpory internacionalizácie MSP a tohto nástroja organizuje agentúra SARIO 19. decembra 2024 o 9:30 hod informačný webinár. Jeho účastníkom budú detailne predstavené podmienky výzvy, postup podávania žiadostí a ďalšie praktické informácie.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára na stránke https://www.sario.sk/sk/voucherova-podpora do 18. decembra 2024.

Podpora individuálnej účasti slovenských firiem na medzinárodných veľtrhoch a výstavách prostredníctvom voucherov zvýši ich konkurencieschopnosť a vytvorí priestor pre úspešný prienik na zahraničné trhy.

O projekte: Projekt Podpora internacionalizácie MSP 2 je určený pre MSP so sídlom na území Slovenska a maximálne 250-timi zamestnancami, ročným obratom do 50 miliónov € a/alebo celkovou ročnou bilančnou sumou nepresahujúcou 43 miliónov €, ktoré súčasne splnia podmienky projektu a pomoci podľa nariadenia EÚ č. 1407/2013, týkajúceho sa pomoci de minimis. Ciele projektu sú v súlade so sociálno-ekonomickým rozvojom v oblasti internacionalizácie, financovaným z Operačného programu Slovensko 2021–2027.

*Cieľová skupina: Sprievodca definíciou MSP oprávnenosti

Web: https://www.sario.sk/sk/voucherova-podpora

E-mail: voucher@sario.sk

