S Vémolom je v kontakte niekoľko rokov. Novinár tvrdí, že si bojovník k telu pustil nesprávnych ľudí

Český novinár CNN Prima NEWS Ondřej Nemec je s Karlosom Vémolom dlhodobo v kontakte. „Hovoril som s mnohými ľuďmi z Vémolovho okolia a tí nedokážu veriť tomu, že by bol schopný sa zapliesť do obchodovania s drogami,“ uviedol žurnalista.
S bojovníkom sa pozná už niekoľko rokov, natáčali spolu aj program Karlos show. „Postupom času ku mne Karlos získal dôveru. A dá sa s istotou povedať, že s nikým iným neurobil toľko rozhovorov,“ prezradil Nemec.
Operačný zákrok
Obvinený zápasník týždeň po svojom zadržaní absolvoval dôležitý operačný zákrok. Spoza mreží ho odviezli do nemocnice, aby absolvoval operáciu čeľuste.
„Je potrebné ctiť prezumpciu neviny. Keby bol však pravdivý ten najhorší scenár, keď sa špekuluje o obchodovaní s drogami, tak je to pre Karlosa Vémolu fatálne,“ priblížil novinár s tým, že ľudia, ktorí sú s bojovníkom v dennodennom kontakte, neveria, žeby bol zapletený do obchodovania s drogami.
Vo väzení bol už v minulosti
Vémola už v minulosti vo väzení bol, a to v roku 2014. „On sám vždy hovoril, že mu väzenie nerobilo taký veľký problém, pretože mal medzi ostatnými väzňami rešpekt, poznali ho totiž ako zápasníka. Mal dokonca možnosť vo väzení aj trénovať, takže mal svoj režim, ktorý dodržiaval. Na väzenie tak vždy spomínal so slovami, že to nebol až taký trest pre neho samotného, ako pre jeho rodinu. Takže si myslím, že on sám je schopný sa s tou situáciou popasovať. Ale je si vedomý toho, že ak je na tom teraz niekto zle, tak sú to deti, ktorým veľmi chýba.“
Medzi zadržanými bol aj Antonín Beck, ktorý má za sebou kriminálnu minulosť. „Áno, niektorí Karlosovi priatelia sa domnievajú, že ak v niečom urobil chybu, tak v tom, s kým sa priatelil a koho všetkého si pustil takzvane k telu,“ doplnil Nemec pre uvedený web.
Kto je Karlos „Terminátor“ Vémola?
Karlos Vémola je profesionálnym bojovníkom od roku 2008 a bol prvým Čechom v UFC (Ultimate Fighting Championship).
Najväčšiu popularitu však získal v organizácii Oktagon MMA, kde absolvoval 47 zápasov a len deväťkrát odchádzal z klietky ako porazený. Bol šampiónom v rôznych váhových kategóriách a jedným z najväčších hviezd podujatí v Česku a na Slovensku. Najčastejšie, až 20-krát, zvíťazil „submisiou“.
Kariéru ukončil v roku 2025, keď na podujatí Oktagon 72 vyhral titul „Infinity Champion“ v trilógii s Attilom Véghom. Zápas v Prahe mal dramatický priebeh, Végh niekoľkokrát takmer Vémolu ukončil, no ten sa dokázal vrátiť a kontrolovať ďalšie kolá.