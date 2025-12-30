Karlos Vémola sa po týždni dostane spoza mreží, jeho utrpenie a bolesti ukončí operácia

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola je obvinený spolu s ďalšími dvomi osobami a hrozí im 10 až 18 rokov za mrežami.
Karlos Vémola
Karlos "Terminátor" Vémola. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.
Česko MMA MMA z lokality Česko

Obvinený zápasník Karlos Vémola sa týždeň po svojom zadržaní dostane spoza mreží. „Terminátora“ zadržali v utorok 23. decembra počas jeho cesty na operačný zákrok, keď ho podľa medializovaných informácií Jednotka Útvaru rýchleho nasadenia tzv. URNA „vytiahla“ priamo z auta v Prahe na Zbraslavi. Následne prebiehala razia v jeho dome „Vémoland“ v Měcheniciach pri Prahe, z ktorého vychádzal s kapucňou na hlave a putami na rukách.

„Takto som si Vianoce naozaj nepredstavoval… Zajtra ráno musím ísť urgentne na operáciu a dúfam, že prebehne dobre,“ uviedol Vémola vo videu na sociálnej sieti ešte 22. decembra a priblížil, že v nemocnici bude zhruba týždeň. „Pokiaľ si niečo prajete pod stromček v Vianociam, tak si želajte hlavne zdravie, aby ste ich mohli stráviť s rodinou, pretože to je najviac,“ dodal.

Prečo ide na operáciu?

Zlý zdravotný stav prvého Čecha v UFC súvisí s akútnym zápalom čeľuste. „Je teraz v kritickom stave, trpí strašnými bolesťami a jeho zdravie je vážne ohrozené pre veľmi neuvážené rozhodnutie,“ povedal na Štedrý deň popoludní podľa Blesku Vémolov manažér Aleš Rataj.

Utrpenie a bolesti „Terminátora“ sa však už skončia, keďže podľa informácií CNN Prima News sa má v utorok 30. decembra podrobiť operácii. Väzba mu teda utrpenie a bolesti predĺžila oproti plánovanému termínu presne o týždeň.

Obvinenia odmieta

Vémola vo svojej prvej reakcii po zadržaní a obvinení odkázal, že ďakuje za všetky slová podpora, ktoré sa k nemu dostávajú a veľmi si to váži.

Vôbec nerozumiem tomu, prečo som bol obvinení v kauze starej päť rokov, o ktorej vôbec nič neviem a už bola vyriešená. S advokátom budeme proti stíhaniu a väzbe bojovať a pevne verím, že sa to všetko vysvetlí a budem čoskoro doma s deťmi a Lelou. Snažím sa všetko zvládať, aj keď v čase zadržania som bol na ceste na operáciu so zápalom čeľuste a bolesti trvajú. Ešte raz ďakujem a pozdravujem všetkých, ktorí pri mne stojíte,“ uviedol v stanovisku, ktoré bolo zverejnené na jeho Instagrame.

Okrem „Terminátora“ polícia deň pred Vianocami zadržala aj ďalších dvoch ľudí. Proti všetkým bolo vznesené obvinenie z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu a v prípade dokázania viny im hrozí 10 až 18 rokov väzenia.

Mediálny tím obvineného zápasníka však na Instagrame upozornil, že v súvislosti s prípadom sa v médiách objavujú vyložené špekulácie. Nie je pravda, že by bol Karlos políciou spájaný s dovozom 20 kilogramov kokaínu do Českej republiky, ktoré mali byť u neho hľadané a je potrebné znovu uviesť, že žiadne drogy sa pri domovej prehliadke nenašli,“ uvádza sa v stanovisku.

Kto je Karlos „Terminátor“ Vémola?

Karlos Vémola je profesionálnym bojovníkom od roku 2008 a bol prvým Čechom v UFC (Ultimate Fighting Championship).

Najväčšiu popularitu však získal v organizácii Oktagon MMA, kde absolvoval 47 zápasov a len deväťkrát odchádzal z klietky ako porazený. Bol šampiónom v rôznych váhových kategóriách a jedným z najväčších hviezd podujatí v Česku a na Slovensku. Najčastejšie, až 20-krát, zvíťazil „submisiou“.

Kariéru ukončil v roku 2025, keď na podujatí Oktagon 72 vyhral titul „Infinity Champion“ v trilógii s Attilom Véghom. Zápas v Prahe mal dramatický priebeh, Végh niekoľkokrát takmer Vémolu ukončil, no ten sa dokázal vrátiť a kontrolovať ďalšie kolá.

