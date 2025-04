S pápežom Františkom sa lúčia desaťtisíce ľudí, chrám napokon nechali otvorený aj v noci – NAŽIVO

Od stredajšieho dopoludnia do štvrtkového rána do 8:30 vzdalo úctu zosnulému pápežovi Františkovi v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne takmer 49-tisíc ľudí. Pre veľký záujem zo strany verejnosti bol chrám otvorený celú noc. Informovali o tom z Vatican News.

Pôvodne plánovali baziliku zatvoriť o polnoci, pre neutíchajúci prúd veriacich tak napokon urobili až dnes ráno o 5:30, pričom chrám opätovne otvorili o 7:00.

Veľmi pokojná atmosféra

Rakvu s telom zosnulého pápeža do baziliky preniesli v stredu dopoludnia zo súkromnej kaplnky v Dome sv. Marty. Bazilika by mala byť otvorená do piatku, vo štvrtok do polnoci, a v piatok od 7:00 do 19:00. Zatiaľ Vatikán neinformoval o tom, či podobne, ako v stredu, dobu otvorenia predĺžia.

K bazilike sa ľudia dostanú cez štyri koridory, v samotnej bazilike vedie k rakve jeden. „Do rady pred svätopeterským námestím sme sa postavili večer o 19:00, po troch hodinách sme vstúpili do baziliky. Tam to už išlo rýchlejšie, do desiatich minút sme sa dostali pred oltár s ostatkami. Nikoho odtiaľ nevyháňajú preč, ak sa postavíte nabok, aby ste neblokovali prúd pútnikov, môžete sa tam aj na chvíľku pomodliť,“ opísal pre agentúru SITA pútnik Ľudovít z Bratislavy, ktorý sa do Ríma vybral v pondelok s rodinou ešte skôr, než prišlo oznámenie o úmrtí pápeža.

Pobyt tak využil aj na rozlúčku so Svätým Otcom. Samotnú atmosféru pred Bazilikou sv. Petra i v nej opísal ako veľmi pokojnú. „Napriek tomu, že sa na vstup čaká niekoľko hodín, ľudia reagovali veľmi pokojne, boli trpezliví a usporiadaní. Niekto sa modlil, niekto pokojne stál. Väčšinou to boli skupinky, ktoré sa rozprávali,“ dodal.

Omša za zosnulého pápeža Františka

Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici zároveň pozýva Slovákov v Ríme na svätú omšu za zosnulého pápeža Františka, ktorá sa uskutoční vo štvrtok o 19:00 v kostole Pápežského slovenského ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda na Via Maria Domenica Brun Barbantini 31.

„Hlavným celebrantom bude vysokodôstojný pán prelát Mons. Miroslav Konštanc Adam OP, sudca Rímskej Roty. Pred svätou omšou bude možné podpísať sa do kondolenčnej knihy,“ informovalo veľvyslanectvo na sociálnej sieti. Po svätej omši sa usktutoční malé krajanské stretnutie. Podujatie organizuje Pápežský slovenský ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov.

Pohrebné obrady sa uskutočnia v sobotu o 10:00 na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra, predsedať im bude kardinál Giovanni Battista Re, ktorý je dekanom Kolégia kardinálov. Pápež František bude následne podľa svojho želania pochovaný v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.