S nedostatkom potravín v západnej a strednej Afrike zápasia desiatky miliónov ľudí

Viac ako 40 miliónov ľudí v západnej a strednej Afrike zápasí s nedostatkom jedla, pričom do polovice budúceho roka by tento počet mohol vzrásť na 52 miliónov. Uviedol to v piatok Svetový potravinový program (WFP).

Podľa novej správy WFP 3,4 milióna ľudí v tomto regióne v súčasnosti bezprostredne hrozí hlad, čo je o 70 percent viac ako v lete. Nedostatok potravín spôsobujú konflikty, vysídľovanie, hospodárska nestabilita a vážne klimatické šoky.

Prebiehajúci konflikt v regióne Sahel, ako aj občianska vojna v Sudáne, násilne vyhnali z domovov viac ako desať miliónov ľudí. Situáciu zhoršili aj masívne záplavy v Nigérii a Čade začiatkom tohto roka.