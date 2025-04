Ovečkinovi gratulovať nebude. Hašek: Nikdy neodsúdil vojnu Ruska na Ukrajine, kvôli nemu zomrelo množstvo ľudí - FOTO, VIDEO

Keď ruský útočník Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin prekonal rekord Wayna Gretzkého v počte strelených gólov v NHL, gratulovalo mu množstvo ľudí, nielen z hokejovej branže.

Pekné slová pridali aj bývalí či aktuálni športovci z rôznych odvetví. Jeden z nich tak však rozhodne neučiní. Ide o bývalého českého brankára Dominika Hašeka.

Informoval o tom web sport.cz.

„Ruský občan, ktorý nikdy neodsúdil imperialistickú vojnu Ruska na Ukrajine, prekonal rekord NHL v počte strelených gólov. Keďže tento človek nikdy oficiálne neodsúdil ruskú vojnu a ruské zločiny, bude musieť do konca života žiť s vedomím, že pre jeho verejné vystupovanie bolo vo vojne zabitých a zmrzačených obrovské množstvo ľudí vrátane jeho ruských spoluobčanov,“ napísal dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a držiteľ šiestich Vezinových a dvoch Hartových trofejí.

„Či sa z toho teší, je mu to ľahostajné alebo ho to mrzí, nevieme. Vieme však, že NHL mu to nielen dovolila, ale dokonca ho v tom podporovala!“ uviedol ďalej.

