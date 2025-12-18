Ruský súd v Doneckej oblasti odsúdil Brita na trinásť rokov v trestaneckej kolónii

Súd v Ruskom kontrolovanej ukrajinskej Doneckej oblasti odsúdil britského občana na 13 rokov väzenia za to, že bojoval ako žoldnier na strane Ukrajiny. Vo štvrtok to oznámila ruská generálna prokuratúra.
Najvyšší súd v Donecku uznal Haydena Daviesa, zajatého v roku 2024, vinným z účasti na ozbrojenom konflikte ako žoldnier na strane ukrajinských ozbrojených síl. Podľa prokuratúry bol odsúdený na trinásť rokov väzenia v trestaneckej kolónii s maximálnym stupňom stráženia.
Česko-vietnamský občan bol odsúdený na trinásť rokov väzenia za boje na Ukrajine
Prokuratúra zverejnila aj video, na ktorom Davies počúva verdikt zatvorený v kovovej klietke. Pred súdom prostredníctvom tlmočníka uviedol, že na Ukrajinu prišiel cez Poľsko a za boj dostával 500 dolárov mesačne.
Podľa prokuratúry na Ukrajinu dorazil v roku 2024, absolvoval výcvik a následne bojoval proti ruským silám, kým koncom roka nepadol do zajatia. Britské médiá ho identifikovali ako 31‑ročného muža z mesta Southampton na juhu Anglicka.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 odsúdili súdy dosadené Moskvou v okupovaných častiach východnej Ukrajiny viacerých zahraničných občanov. Začiatkom decembra dostal 13 rokov väzenia Čech odsúdený v Luhansku a v novembri udelil súd v Donecku rovnaký trest dvom Kolumbijčanom.