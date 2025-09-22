Rakúska energetická firma OMV prepustila zamestnanca pre špionáž pre Rusko

Rakúska ropná a plynárenská spoločnosť OMV v pondelok oznámila, že prepustila zamestnanca, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. OMV tak potvrdila správy miestnych médií. „Je pravda, že sme s dotknutým zamestnancom ukončili pracovnú zmluvu,“ povedal novinárom generálny riaditeľ OMV Alfred Stern.
Minulý týždeň rakúsky časopis Profil uviedol, že zamestnanec OMV z východnej Európy sa pravidelne stretával s ruským diplomatom. Dodal, že súd požiadalo vládu o „zrušenie imunity tohto diplomata“.
Rakúska spravodajská služba vo svojej výročnej správe za rok 2024 uviedla, že ruské veľvyslanectvo vo Viedni je jednou z najväčších misií Moskvy v Európe a „strategicky dôležitým centrom“ špionáže.
V roku 2018 OMV predĺžila dlhodobú zmluvu o dodávkach zemného plynu s ruskou firmou Gazprom, ktorá mala platiť do roku 2040. Po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa však Rakúsko od Moskvy postupne dištancuje a v decembri zmluvu ukončilo. Predčasné ukončenie zmluvy stálo OMV „stovky miliónov“ eur, potvrdil pre AFP jej generálny riaditeľ Stern. Vladimira Putina toto rozhodnutie „nepotešilo“, dodal časopis Profil.