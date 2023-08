Ruský kamikadze dron zasiahol študentskú ubytovňu v Charkove (video+foto)

Dve poschodia študentskej ubytovne zničil v noci na utorok dron pri ruskom útoku na mesto Charkov na východe Ukrajiny.

„Okupanti zasiahli Charkov kamikadze dronmi. Na mieste úderu vypukol požiar,“ uviedol na komunikačnej platforme Telegram šéf vojenskej administratívy Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov.

Dodal však, že centrum núdzovej zdravotníckej pomoci Charkivskej oblasti nehlásilo nijaké zranenia. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

At night, Shahed drones hit the building of the Kharkiv Higher Vocational School of the Service Sector (PTU 40).

The point of deployment of militants was in a busy area of ​​the city.

As a result of the impact, two floors of the central building were destroyed. pic.twitter.com/2A3R2kT3ar

— Spriter Team (@SpriterTeam) August 1, 2023