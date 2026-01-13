Rusko zaútočilo na ďalšie civilné lode v Čiernom mori, zranený bol člen posádky

Rusko zaútočilo na ďalšie dve civilné lode v Čiernom mori, ktoré prevážali potravinárske produkty, uviedol v pondelok ukrajinský minister regionálneho rozvoja Oleksij Kuleba. Jeden z útokov spôsobil požiar na palube lode a zranenie člena posádky.
Podľa ministra Kulebu ide o súčasť kampane teroru zo strany Ruska, ktorej cieľom je obmedziť ukrajinský námorný vývoz počas takmer štyroch rokov trvajúcej invázie. Moskva popiera útoky na civilné ciele a varovala, že každá loď smerujúca do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo nesúce vojenský náklad.
Vlajky Panamy a San Marína
„Nepriateľský dron zasiahol tanker s Panamskou vlajkou, ktorý bol v čakacej oblasti pred vstupom do prístavu, aby naložil rastlinný olej. Jeden člen posádky bol zranený,“ napísal Kuleba na Telegrame.
Tiež došlo k útoku na loď s vlajkou San Marína, ktorá vyplávala z prístavu s nákladom kukurice. Tento útok je ďalším dôkazom, že Rusko cielene napáda civilné lode, medzinárodný obchod a námornú bezpečnosť, dodal minister.
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper uviedol, že útoky sa odohrali v okolí prístavu Čornomorsk na južnom pobreží Ukrajiny.
Tieto incidenty prichádzajú v čase kontinuálneho tlaku Ruska na ukrajinské námorné trasy, čím sa výrazne komplikuje prístup k vývozu základných potravín a ďalších tovarov nevyhnutných pre ukrajinskú ekonomiku a globálny trh.
Koncom decembra ruské útoky na Odesu poškodili aj loď pod slovenskou vlajkou Majestic.