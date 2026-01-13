Rusko zaútočilo na ďalšie civilné lode v Čiernom mori, zranený bol člen posádky

Ruské útoky na lode prepravujúce potraviny pokračujú, čo výrazne ohrozuje námorný obchod Ukrajiny.
The harbor of the seaport of Odessa. International cargo transportation by sea. Transport business in Ukraine.
Prístav v Odese Foto: www.gettyimages.com
Rusko zaútočilo na ďalšie dve civilné lode v Čiernom mori, ktoré prevážali potravinárske produkty, uviedol v pondelok ukrajinský minister regionálneho rozvoja Oleksij Kuleba. Jeden z útokov spôsobil požiar na palube lode a zranenie člena posádky.

Podľa ministra Kulebu ide o súčasť kampane teroru zo strany Ruska, ktorej cieľom je obmedziť ukrajinský námorný vývoz počas takmer štyroch rokov trvajúcej invázie. Moskva popiera útoky na civilné ciele a varovala, že každá loď smerujúca do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo nesúce vojenský náklad.

Vlajky Panamy a San Marína

„Nepriateľský dron zasiahol tanker s Panamskou vlajkou, ktorý bol v čakacej oblasti pred vstupom do prístavu, aby naložil rastlinný olej. Jeden člen posádky bol zranený,“ napísal Kuleba na Telegrame.

Tiež došlo k útoku na loď s vlajkou San Marína, ktorá vyplávala z prístavu s nákladom kukurice. Tento útok je ďalším dôkazom, že Rusko cielene napáda civilné lode, medzinárodný obchod a námornú bezpečnosť, dodal minister.

Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper uviedol, že útoky sa odohrali v okolí prístavu Čornomorsk na južnom pobreží Ukrajiny.

Predtým slovenská loď

Tieto incidenty prichádzajú v čase kontinuálneho tlaku Ruska na ukrajinské námorné trasy, čím sa výrazne komplikuje prístup k vývozu základných potravín a ďalších tovarov nevyhnutných pre ukrajinskú ekonomiku a globálny trh.

Koncom decembra ruské útoky na Odesu poškodili aj loď pod slovenskou vlajkou Majestic.

