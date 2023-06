Rusko vraj zvažuje útok na jadrovú elektráreň v Záporožskej oblasti, Kremeľ však obvinenia odmieta

Rusko pravdepodobne pripravuje spáchanie teroristického útoku v Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorý by mohol viesť k úniku radiácie. Upozornil na to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje portál Ukrajinská pravda.

Rusko zvažuje útok na jadrovú elektráreň

„Práve sme dostali správu od našej spravodajskej služby a Ukrajinskej bezpečnostnej služby. Naša spravodajská služba dostala informáciu, že Rusko zvažuje možnosť teroristického útoku v Záporožskej jadrovej elektrárni. Teroristického útoku s únikom radiácie. Pripravili si na to všetko,“ povedal v dnešnom príhovore. Pripomenul pritom, že radiácia nepozná štátne hranice a o tom, „koho zasiahne, rozhoduje len smer vetra“.

Ukrajina podľa Zelenského všetky dostupné informácie a dôkazy poskytla partnerom v Európe, Amerike, Číne, Brazílii, Indii, Arabskom svete a Afrike. „Nikde by nikdy nemal byť žiadny teroristický útok v jadrových elektrárňach. Tentoraz by to nemalo byť ako s Kachovkou – upozornili sme svet a tak svet môže a musí konať,“ uzavrel.

Kremeľ obvinenia odmieta

Kremeľ podľa spravodajského portálu CNN Zelenského obvinenia odmietol. „Je to ďalšia lož,“ reagoval hovorca Dmitrij Peskov.

„Viete, práve sa tam uskutočnili kontakty s MAAE (Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu), priamo na mieste. Veľmi vysoké hodnotenie zo strany MAAE. Videli všetko – všetko, čo chceli vidieť,“ dodal.

Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov v utorok v ukrajinskej štátnej televízii povedal, že Rusi podmínovali Zaporižžskú jadrovú elektráreň. „A najstrašnejšie je, že podmínovali chladenie. Ak ho vyradia z činnosti tým, že ho vyhodia do vzduchu… je veľká šanca, že nastanú značné problémy,“ varoval.

Pretrvávajúce obavy od začiatku invázie

Obavy o bezpečnosť zariadenia, ktoré je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, pretrvávajú od začiatku ruskej invázie. Ešte sa pritom zvýšili po zničení Kachovskej priehrady, ktorá bola zdrojom vody pre chladenie reaktorov. Podľa šéfa MAAE Rafaela Mariana Grossiho zamestnanci elektrárne „skúmajú alternatívne spôsoby získavania vody“. MAAE podľa portálu Ukrajinská pravda nepotvrdila podmínovanie chladiaceho jazierka elektrárne, no uviedla, že okolie zariadenia a tiež niektoré miesta vnútri sú zamínované.

„Počas návštevy generálneho riaditeľa neboli na mieste pozorované žiadne míny vrátane chladiaceho jazierka. MAAE si je však vedomá predchádzajúceho umiestnenia mín mimo perimetra elektrárne, o ktorom agentúra už predtým informovala, a tiež na určitých miestach vo vnútri – čo bezpečnostný personál (riadený ruskými útočníkmi) elektrárne vysvetlil tak, že slúžia na obranné účely,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa Grossiho síce prítomnosť akéhokoľvek výbušného zariadenia na týchto konkrétnych miestach nespĺňa bezpečnostné normy, ale základné bezpečnostné funkcie zariadenia „by neboli významne ovplyvnené“. Situáciu však podľa neho naďalej pozorne sledujú.