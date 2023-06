Je v záujme Slovenska, aby bola Ukrajina silná, tvrdí Wlachovský a oznámil ďalšiu miliónovú podporu

Je v záujme Slovenska, aby bola Ukrajina ekonomicky silná, odolná, prosperujúca a demokratická, uviedol v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský na medzinárodnej Konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne. Pri tejto príležitosti šéf rezortu diplomacie oznámil aj ďalšiu podporu Ukrajiny vo výške takmer 1,2 milióna eur.

Napreduje ako nikdy predtým

Ako v tlačovej správe vysvetlil rezort diplomacie, ide o poskytnutie finančnej pomoci pre vybrané agentúry OSN, ktoré pôsobia na Ukrajine, ako aj príspevok pre Štátnu agentúru Ukrajiny pre obnovu a rozvoj infraštruktúry s cieľom zmierniť dôsledky útoku na priehradu Kachovka.

„Straty na životoch, ľudské utrpenie, ako aj rozsah materiálnych škôd spôsobených nevyprovokovanou, nezákonnou a neospravedlniteľnou vojenskou agresiou Ruska proti Ukrajine sú obrovské. Náš sused však napriek ťažkej situácii preukazuje obrovskú odolnosť a životaschopnosť. Bojuje o prežitie, no súčasne napreduje ako nikdy predtým. A to nielen vďaka odhodlaniu politického vedenia a ukrajinského ľudu, ale aj vďaka našej pomoci,“ vyhlásil Wlachovský a doplnil, že spoločne s medzinárodnými partnermi, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom sú pripravení pomáhať pri jej obnove.

Ukrajina patrí do Európy

„Nemôžeme poľaviť, keď vidíme, že náš sused bojuje za bezpečnosť celej Európy. Chceme pomôcť vybudovať ekologickejšiu, odolnejšiu a prosperujúcu Ukrajinu. Povojnová obnova Ukrajiny by preto mala ísť ruka v ruke s potrebnými reformami, ktoré by krajinu posunuli vpred na európskej ceste,“ dodal Wlachovský a zdôraznil, že Ukrajina rozhodne patrí do Európy.

V Londýne minister absolvoval viacero bilaterálnych stretnutí vrátane rozhovoru s ministrom energetiky Ukrajiny Hermanom Halušenkom. S podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskej integrácie Moldavskej republiky Nicuom Popescuom diskutovali o rozširovaní EÚ a napredovaní Moldavska na ceste do Únie, v čom krajinu dlhodobo podporuje aj Slovensko.