Rusko v novembri proti Ukrajine zintenzívnilo útoky dronmi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že stupňujúce sa ruské útoky sú súčasťou snahy „zlomiť“ vôľu Ukrajincov brániť sa Moskve.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Dôsledky ruského dronového útoku na mesto Vyšhorod. Foto: SITA/AP
Rusko v novembri proti Ukrajine zintenzívnilo svoje útoky dronmi. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko použilo 5 445 dronov dlhého doletu a 215 rakiet. Ide o trojpercentný rast počtu nasadených bezpilotných lietadiel, ale o dvojpercentný pokles počtu vypálených striel.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že stupňujúce sa ruské útoky sú súčasťou snahy „zlomiť“ vôľu Ukrajincov brániť sa Moskve.

„Sme svedkami rastu útokov. Ide o vážny tlak na našich obyvateľov, a to nielen psychický, ale aj fyzický. Jeho cieľom je jednoducho zlomiť Ukrajincov,“ uviedol Zelenskyj.

Rusko denne útočí dronmi na ukrajinské mestá a energetické zariadenia. Kyjev odpovedá údermi na ruské ropné sklady a rafinérie v snahe prerušiť pre Rusko životne dôležitý export energií  a vyvolať nedostatok paliva v celej krajine.

