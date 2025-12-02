Rusko v novembri proti Ukrajine zintenzívnilo útoky dronmi

Rusko v novembri proti Ukrajine zintenzívnilo svoje útoky dronmi. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko použilo 5 445 dronov dlhého doletu a 215 rakiet. Ide o trojpercentný rast počtu nasadených bezpilotných lietadiel, ale o dvojpercentný pokles počtu vypálených striel.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že stupňujúce sa ruské útoky sú súčasťou snahy „zlomiť“ vôľu Ukrajincov brániť sa Moskve.
„Sme svedkami rastu útokov. Ide o vážny tlak na našich obyvateľov, a to nielen psychický, ale aj fyzický. Jeho cieľom je jednoducho zlomiť Ukrajincov,“ uviedol Zelenskyj.
Rusko denne útočí dronmi na ukrajinské mestá a energetické zariadenia. Kyjev odpovedá údermi na ruské ropné sklady a rafinérie v snahe prerušiť pre Rusko životne dôležitý export energií a vyvolať nedostatok paliva v celej krajine.