Rokovania Moskvy a Kyjeva v Ženeve boli veľmi napäté, budú pokračovať v stredu

Rokovania medzi ruskými a ukrajinskými predstaviteľmi v Ženeve, ktoré sprostredkovali Spojené štáty, boli v utorok veľmi napäté, no budú pokračovať aj v stredu. Uviedol to zdroj blízky ruskej delegácii.
„Boli veľmi napäté. Trvali šesť hodín. Teraz sa skončili. Bolo dohodnuté, že budú pokračovať zajtra,“ povedal zdroj novinárom pod podmienkou zachovania anonymity.
Nič nezverejnili
Ide o ďalšie kolo diplomatických kontaktov medzi Moskvou a Kyjevom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Podrobnosti o obsahu rokovaní ani o prípadnom pokroku zatiaľ neboli zverejnené.
Obnovenie rozhovorov naznačuje snahu oboch strán pokračovať v dialógu napriek pretrvávajúcemu napätiu a pokračujúcim bojom. Očakáva sa, že rokovania budú pokračovať v stredu.
Štyri roky agresie
Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára 2022, čím spustilo najväčší ozbrojený konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Moskva po neúspechu pri pokuse o dobytie Kyjeva sústredila svoje operácie na východ a juh krajiny a v septembri 2022 vyhlásila anexiu štyroch ukrajinských oblastí, ktorú medzinárodné spoločenstvo neuznalo.
Boje odvtedy pokračujú pozdĺž rozsiahlej frontovej línie a sprevádzajú ich raketové útoky, dronové údery aj vysoké straty na oboch stranách.
Zatiaľ bez riešenia
Paralelne s bojmi prebiehajú sporadické diplomatické kontakty, do ktorých sa zapájajú Spojené štáty, Turecko, štáty Perzského zálivu či európski partneri, no doteraz nepriniesli dohodu o prímerí ani o politickom riešení konfliktu.
Kyjev trvá na obnovení svojej územnej celistvosti, zatiaľ čo Moskva požaduje uznanie svojich územných ziskov a bezpečnostné garancie.