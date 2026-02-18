Cieľ sa nemení. Spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu, zhodnotil mierové rokovania Umerov

Podľa prezidenta Zelenského sa obe strany zhodli „takmer na všetkých otázkach“ týkajúcich sa mechanizmu monitorovania prímeria, do ktorého sa majú zapojiť aj Spojené štáty.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Foto: Archívne, SITA/AP
Ukrajina a Rusko dosiahli na ženevských rokovaniach sprostredkovaných USA určitý posun, no k dohode o kľúčovej otázke územia sa nepriblížili, uviedol v stredu prezidentVolodymyr Zelenskyj.

Moskva trvá na plnej kontrole Doneckej oblasti a hrozí, že ju získa silou, ak Kyjev neustúpi. Ukrajina to odmieta a zdôrazňuje, že bez pevných bezpečnostných záruk, ktoré zabránia ďalšej invázii, žiadnu dohodu nepodpíše.

Zhoda na monitorovaní prímeria

„Vidíme, že sa urobila určitá príprava, ale pozície sa zatiaľ líšia, keďže rokovania neboli jednoduché,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že obe strany sa zhodli „takmer na všetkých otázkach“ týkajúcich sa mechanizmu monitorovania prímeria, do ktorého sa majú zapojiť aj Spojené štáty.

Citlivé témy – najmä budúcnosť okupovaných území na východe Ukrajiny a status Ruskom kontrolovanej Záporožskej jadrovej elektrárne – však zostávajú otvorené.

Cieľ: spravodlivý a trvalý mier

Hlavný ukrajinský vyjednávačRustem Umerov označil dvojdňové rokovania za „intenzívne a vecné“. Podľa neho sa podarilo vyjasniť viacero bodov, iné si vyžadujú ďalšiu koordináciu. „Sústredíme sa na kľúčové ustanovenia potrebné na finalizáciu procesu. Je to komplexná práca, ktorá si vyžaduje zladenie všetkých strán a čas,“ v krátkosti zhrnul rokovania pred novinármi.

Ďalším krokom má byť dosiahnutie takej úrovne zhody, ktorá umožní predložiť návrhy prezidentom oboch krajín. „Ukrajina zostáva konštruktívna. Cieľ sa nemení: spravodlivý a trvalý mier,“ dodal Umerov.

