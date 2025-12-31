Rusko uviedlo do bojovej pohotovosti v Bielorusku rakety Orešnik, sú schopné niesť jadrové hlavice

Rusko uviedlo do „bojovej pohotovosti“ balistické rakety stredného doletu Orešnik, rozmiestnené v Bielorusku, ktoré sú schopné niesť jadrovú hlavicu. Ako referuje web Politico, uviedlo to ruské ministerstvo obrany.
Rezort obrany nezverejnil žiadne podrobnosti o tom, koľko rakiet bolo aktivovaných ani, kde sú presne rozmiestnené. Orešnik dokaže letieť rýchlosťou 12 300 kilometrov za hodinu, preto ho protivzdušná obrana zachytí len ťažko.
Rusko prvýkrát použilo proti Ukrajine túto balistickú strelu s konvenčnou bojovou hlavicou v novembri 2024 pri útoku na priemyselný komplex v ukrajinskom meste Dnipro. Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že raketa mala šesť hlavíc, pričom z Astrachánskej oblasti, odkiaľ bola odpálená, priletela do Dnipra za 15 minút. Astrachánska oblasť sa nachádza približne 1 200 kilometrov od Dnipra.
Bieloruský autokrat Alexander Lukašenko uviedol, že požiadal Putina, aby poslal rakety do jeho krajiny, pričom ako dôvod uviedol obavy z prítomnosti poľských a litovských vojakov v blízkosti západnej hranice jeho krajiny. Moskva už v roku 2023 rozmiestnila v Bielorusku taktické jadrové zbrane.