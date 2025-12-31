Rusko uviedlo do bojovej pohotovosti v Bielorusku rakety Orešnik, sú schopné niesť jadrové hlavice

Orešnik dokáže letieť rýchlosťou 12 300 kilometrov za hodinu, preto ho protivzdušná obrana zachytí len ťažko.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Belarus Russia Oreshnik
Na tejto snímke z videa, ktoré v pondelok 29. decembra 2025 poskytla tlačová služba ruského ministerstva obrany, je zachytený ruský raketový systém Oreshnik počas cvičenia na utajenom mieste v Bielorusku. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Rusko uviedlo do „bojovej pohotovosti“ balistické rakety stredného doletu Orešnik, rozmiestnené v Bielorusku, ktoré sú schopné niesť jadrovú hlavicu. Ako referuje web Politico, uviedlo to ruské ministerstvo obrany.

Rezort obrany nezverejnil žiadne podrobnosti o tom, koľko rakiet bolo aktivovaných ani, kde sú presne rozmiestnené. Orešnik dokaže letieť rýchlosťou 12 300 kilometrov za hodinu, preto ho protivzdušná obrana zachytí len ťažko.

Rusko prvýkrát použilo proti Ukrajine túto balistickú strelu s konvenčnou bojovou hlavicou v novembri 2024 pri útoku na priemyselný komplex v ukrajinskom meste Dnipro. Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že raketa mala šesť hlavíc, pričom z Astrachánskej oblasti, odkiaľ bola odpálená, priletela do Dnipra za 15 minút. Astrachánska oblasť sa nachádza približne 1 200 kilometrov od Dnipra.

Bieloruský autokrat Alexander Lukašenko uviedol, že požiadal Putina, aby poslal rakety do jeho krajiny, pričom ako dôvod uviedol obavy z prítomnosti poľských a litovských vojakov v blízkosti západnej hranice jeho krajiny. Moskva už v roku 2023 rozmiestnila v Bielorusku taktické jadrové zbrane.

Fotogaléria k článku:

Raketa Orešník, ktorá zasiahla Dnipro
Raketa Orešník, ktorá zasiahla Dnipro
Raketa Orešník, ktorá zasiahla Dnipro
8 fotografií v galérii
Raketa Orešník, ktorá zasiahla Dnipro
Okruhy tém: Ruská raketa Orešník
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk