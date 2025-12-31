Nemecko vypracovalo obranný plán pre prípad vojny, nevylučuje ani priamy útok

Nemecko vypracovalo tajný plán vojny v Európe, ktorý zahŕňa päť fáz eskalácie, informuje web Politico po preskúmaní dôverného 24-stranového vládneho dokumentu s názvom „Operačný plán pre Nemecko“ (OPLAN).
Päťstupňový model eskalácie zahŕňa akčný plán od včasnej identifikácie hrozieb a odstrašovania až po národnú obranu, kolektívnu obranu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a obnovu po konflikte.
Prvá fáza vojenského konfliktu?
V dokumente sa uvádza, že Nemecko sa v súčasnosti nachádza v prvej fáze, v ktorej sa zameriava na vytvorenie spoločného obrazu hrozieb, koordináciu opatrení medzi vládami a prípravu logistických a obranných opatrení. Konštatuje sa, že nedávne kybernetické útoky na krajinu, sabotážne a dezinformačné kampane by mohli byť prvou fázou vojenského konfliktu.
Šéf estónskej rozviedky: Rusko momentálne nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu
Dokument predstavuje Nemecko ako operačnú základňu a tranzitný koridor pre sily NATO, ktoré sa na začiatku konfliktu dostanú pod tlak. Krajina by sa mohla stať „prioritným cieľom“ pre konvenčné útoky s použitím systémov zbraní dlhého doletu zameraných na vojenské a civilné ciele.
Úloha vnútorných ozbrojených síl bola v pláne rozšírená. Jednotky vnútornej bezpečnosti majú za úlohu chrániť kritickú infraštruktúru, zabezpečovať pohyb vojsk cez nemecké územie a udržiavať fungovanie krajiny ako celku, zatiaľ čo bojové jednotky sú nasadené inde.
Každodenný terč hybridnej vojny
V pláne sa tiež uvádza, že niektoré úlohy si vyžadujú podporu nemeckého civilného obyvateľstva. Bez nej údajne nie je možné plán realizovať.
Šéf NATO odmietol výzvy na obrannú nezávislosť EÚ od USA
OPLAN opisuje nárast hybridných útokov, ktorým Nemecko v poslednom čase čelí. Konkrétne dokumentuje „rast ruskej špionáže“, nárast kybernetických útokov a pokusy o ovplyvnenie politických inštitúcií, kritickej infraštruktúry a verejnej mienky.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt dokonca označil krajinu za „každodenný terč hybridnej vojny“. V marci 2025 nemecké tajné služby varovali, že Rusko by mohlo byť pripravené na vojnu proti NATO do roku 2030.