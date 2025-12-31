Nemecko vypracovalo obranný plán pre prípad vojny, nevylučuje ani priamy útok

V marci 2025 nemecké tajné služby varovali, že Rusko by mohlo byť pripravené na vojnu proti NATO do roku 2030.
Nemecko vypracovalo tajný plán vojny v Európe, ktorý zahŕňa päť fáz eskalácie, informuje web Politico po preskúmaní dôverného 24-stranového vládneho dokumentu s názvom „Operačný plán pre Nemecko“ (OPLAN).

Päťstupňový model eskalácie zahŕňa akčný plán od včasnej identifikácie hrozieb a odstrašovania až po národnú obranu, kolektívnu obranu Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a obnovu po konflikte.

Prvá fáza vojenského konfliktu?

V dokumente sa uvádza, že Nemecko sa v súčasnosti nachádza v prvej fáze, v ktorej sa zameriava na vytvorenie spoločného obrazu hrozieb, koordináciu opatrení medzi vládami a prípravu logistických a obranných opatrení. Konštatuje sa, že nedávne kybernetické útoky na krajinu, sabotážne a dezinformačné kampane by mohli byť prvou fázou vojenského konfliktu.

Dokument predstavuje Nemecko ako operačnú základňu a tranzitný koridor pre sily NATO, ktoré sa na začiatku konfliktu dostanú pod tlak. Krajina by sa mohla stať „prioritným cieľom“ pre konvenčné útoky s použitím systémov zbraní dlhého doletu zameraných na vojenské a civilné ciele.

Úloha vnútorných ozbrojených síl bola v pláne rozšírená. Jednotky vnútornej bezpečnosti majú za úlohu chrániť kritickú infraštruktúru, zabezpečovať pohyb vojsk cez nemecké územie a udržiavať fungovanie krajiny ako celku, zatiaľ čo bojové jednotky sú nasadené inde.

Každodenný terč hybridnej vojny

V pláne sa tiež uvádza, že niektoré úlohy si vyžadujú podporu nemeckého civilného obyvateľstva. Bez nej údajne nie je možné plán realizovať.

OPLAN opisuje nárast hybridných útokov, ktorým Nemecko v poslednom čase čelí. Konkrétne dokumentuje „rast ruskej špionáže“, nárast kybernetických útokov a pokusy o ovplyvnenie politických inštitúcií, kritickej infraštruktúry a verejnej mienky.

Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt dokonca označil krajinu za „každodenný terč hybridnej vojny“. V marci 2025 nemecké tajné služby varovali, že Rusko by mohlo byť pripravené na vojnu proti NATO do roku 2030.

