Bieloruský prezident Lukašenko sa pochválil, že má novú ruskú hypersonickú raketu Orešnik

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok vyhlásil, že v Bielorusku bola nasadená nová ruská hypersonická raketa stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá je schopná niesť jadrové hlavice.
Taktické jadrové zbrane
Rusko predstavilo túto zbraň minulý rok po tom, čo ju použilo na útok na ukrajinské mesto Dnipro, čo bolo súčasťou eskalácie takmer štyri roky trvajúceho konfliktu na Ukrajine. Moskva už v roku 2023 nasadila v Bielorusku taktické jadrové zbrane a uviedla, že by tam do konca roka 2025 mohla umiestniť aj Orešnik .
Lukašenko je na Orešnik hrdý
„Orešnik je v Bielorusku od včera. A nastupuje do bojovej služby,“ povedal Lukašenko vo svojom výročnom prejave. Bielorusko je kľúčovým ruským spojencom. Moskva využila bieloruské územie na spustenie ofenzívy proti Ukrajine vo februári 2022.
V auguste Minsk oznámil, že bojové nasadenie rakiet Orešnik bude precvičovať počas spoločných rusko-bieloruských manévrov Západ 2025, ktoré sa v septembri konali neďaleko východnej hranice EÚ a NATO. Podľa západných expertov sa cvičenia zúčastnilo približne 30-tisíc vojakov.