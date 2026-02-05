Mierové rokovania v Abú Zabí priniesli pokrok, Dmitrijev však kritizuje údajné pokusy európskych krajín o jeho narušenie

„Určite je tu pokrok, veci sa posúvajú dobrým, pozitívnym smerom,“ informoval ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev štátne médiá.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kirill Dmitrijev Foto: SITA/AP
Počas stredajších trojstranných rokovaní v Abú Zabí sa podarilo dosiahnuť pokrok pri hľadaní riešenia na ukončenie vojny na Ukrajine, oznámil vo štvrtok člen ruského vyjednávacieho tímu.

„Určite je tu pokrok, veci sa posúvajú dobrým, pozitívnym smerom,“ informoval ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev štátne médiá. Zároveň skritizoval údajné pokusy európskych krajín „narušiť pokrok“ na začiatku druhého dňa mierových rokovaní medzi ruskou, ukrajinskou a americkou delegáciou, ktoré však bližšie nešpecifikoval.

Začiatok rokovaní potvrdil hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. „Začal sa druhý deň rozhovorov v Abú Zabí. Pracujeme v rovnakých formátoch ako včera: trilaterálne konzultácie, skupinová práca a následné zosúlaďovanie pozícií,“ uviedol šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady.

V stredu večer po skončení rozhovorov Umerov opísal rokovania ako „vecné a produktívne“, hoci nedošlo k žiadnemu zjavnému prelomu.

