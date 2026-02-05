Fínsko vyzvalo amerických predstaviteľov, aby neoznačovali budúce bezpečnostné záväzky voči povojnovej Ukrajine za „prísľuby podobné článku 5“, čo by mohlo podkopať klauzulu o vzájomnej obrane, ktorá je jadrom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Referuje o tom web Politico s odvolaním sa na interný telegram amerického ministerstva zahraničných vecí z 20. januára, ktorý dostal k dispozícii.
Dokument údajne odkazuje na rozhovor medzi fínskou ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonenovou a členmi Výboru pre ozbrojené sily Snemovne reprezentantov USA – republikánom Jackom Bergmanom a demokratkou Sarah Elfrethovou, z 19. januára.
Dlhodobá strategická hrozba
Počas rozhovoru Valtonenová zdôraznila, že Fínsko vníma Rusko ako „dlhodobú strategickú hrozbu“. Ministerka varovala pred „slabou“ mierovou dohodou pre Ukrajinu, ktorá by bránila jej schopnosti brániť sa pred prípadnou budúcou ruskou agresiou, informuje Politico.
Bude mať Rusko v roku 2026 dostatok peňazí na vojnu? Analytik naznačil, kedy môžu nastať problémy
Valtonenová zároveň údajne namietala proti bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu, „ktoré by sa podobali mechanizmu podľa článku 5“. Naznačila, že takéto záruky by mohli viesť k zámene rôznych pojmov – záruk Severoatlantickej aliancie a bilaterálnych dohôd s Ukrajinou. Valtonenová zdôraznila, že „medzi NATO a budúcimi bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu by mala existovať ochranná stena“.
Čo je článok 5?
Článok 5 je kľúčovou klauzulou paktu NATO, ktorá znamená, že ozbrojený útok na jedného člena 32-člennej aliancie bude považovaný za útok na všetkých členov. Aliancia tento článok uplatnilo iba raz, a to po útoku islamistických teroristov na USA z 11. septembra 2001.
Mierové rokovania v Abú Zabí priniesli pokrok, Dmitrijev však kritizuje údajné pokusy európskych krajín o jeho narušenie
Bývalý predstaviteľ NATO Edward Wrong vysvetlil, že použitie termínu „článok 5“ v iných kontextoch naznačuje zapojenie NATO, ktoré však v skutočnosti nie je súčasťou žiadnej z týchto navrhovaných dohôd. „Fínsko a mnoho ďalších členov NATO chce len zabezpečiť, aby sa chápalo, že článok 5 je jedinečný pre NATO,“ povedal.