Rusko sa pokúsilo predať Peru za 63 miliónov dolárov neexistujúce lietadlo Antonov

Peru zrušilo kontrakt na nákup lietadla Antonov An-74 po tom, čo Ukrajina odhalila, že sprostredkovateľ napojený na Rusko ponúkal stroj, ktorý v skutočnosti neexistoval.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ukraine Government Antonov An 74
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko sa podľa ukrajinských a peruánskych zdrojov pokúsilo predať Peru neexistujúce transportné lietadlo Antonov An-74 prostredníctvom sprostredkovateľa so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Zmluva v hodnote 63 miliónov dolárov bola zrušená peruánskym ministerstvom vnútra po upozornení zo strany Ukrajiny a výrobcu lietadiel Antonov.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha uviedol, že spoločnosť Aero Express FZE predložila sfalšované dokumenty, podľa ktorých mala oprávnenie dodať lietadlo vyrobené firmou Antonov. „Ruskí sprostredkovatelia sa pokúsili predať fiktívne lietadlo pomocou falšovaných dokumentov,“ napísal Sybiha s tým, že Ukrajina vyzýva partnerov v Latinskej Amerike, aby obchodovali výlučne s oficiálnymi výrobcami.

Podľa peruánskeho portálu Pucara Defensa sprostredkovateľ nebol schopný preukázať reálnu kapacitu dodať lietadlo a neoprávnene tvrdil, že má súhlas výrobcu. Antonov pritom zostáva jediným držiteľom platnej licencie na výrobu typu An-74, ktorý sa navyše už viac než desať rokov nevyrába vo väčších sériách.

Po zrušení tendra Peru zvažuje nákup ďalších transportných lietadiel C-27J Spartan z Talianska, ktoré sú v službe peruánskeho letectva od roku 2015 a využívajú sa najmä na logistické a humanitárne misie v náročnom teréne.

Ukrajinské úrady zároveň varovali ďalšie štáty pred rizikom obchodovania s netransparentnými sprostredkovateľmi, najmä tými pôsobiacimi z jurisdikcií ako Spojené arabské emiráty, ktoré môžu byť zneužívané aktérmi napojenými na Rusko.

