Západní spojenci prisľúbili Ukrajine 35 miliárd dolárov, tvrdí Británia

Západní spojenci Ukrajiny už tento rok prisľúbili Kyjevu vojenskú pomoc vo výške približne 35 miliárd dolárov, uviedol vo štvrtok britský minister obrany John Healey.
Toto číslo zahŕňa nové záväzky jednotlivých krajín, ale aj predchádzajúce sľuby spojencov Ukrajiny vrátane 11,5 miliardy eur (13,6 miliardy dolárov), ktoré už oznámilo Nemecko, uviedol diplomat v NATO.
Americká vojenská pomoc Ukrajine vlani klesla o 99 percent
„Zvýšime vojenskú pomoc Ukrajine. Zvýšime tlak na Rusko,“ povedal Healey po stretnutí ukrajinských spojencov.
V roku 2025 získali pre Ukrajinu vojenskú pomoc vo výške približne 45 miliárd dolárov a Healey povedal, že sa tento rok budú snažiť urobiť viac.
Kyjev a Paríž sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní
Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyhlásil, že jeho krajina je pripravená dodať Ukrajine päť nových stíhacích lietadiel PAC-3 pre protivzdušnú obranu za predpokladu, že ostatní spojenci Ukrajiny dodajú aspoň 30 vlastných.
„Všetci vieme, že ide o záchranu životov,“ povedal Pistorius spolu so svojím ukrajinským kolegom Mychajlom Fedorovom.
Moskva útočí na ukrajinské energetické zariadenia dronmi a raketami a počas najkrutejšej zimy od začiatku invázie pred štyrmi rokmi uvrhla tisíce domácností do tmy. Pistorius to označil za „terorizmus“ proti civilistom.