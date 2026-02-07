Migy neboli žiadnou kopou šrotu, zbaviť sa týchto stíhačiek bolo podľa Pellegriniho chybou

Migy neboli žiadnou kopou šrotu. Zbaviť sa ich bola chyba. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini vo videu na sociálnej sieti. „Som presvedčený, že schopnosť zabezpečiť ochranu svojho vzdušného priestoru je prejavom suverenity každej jednej krajiny. Aj preto som ešte ako predseda vlády vydal príkaz, aby sme vtedajšie slovenské stíhačky MiG-29 udržali bojaschopné až do chvíle, kedy ich úlohu preberú nové americké lietadlá F-16,“ uviedol prezident. Dodnes tak považuje za chybu, že sa Slovensko stíhačiek MiG-29 zbavilo, v tom čase ešte aj bez náhrady.
„Žiadna iná krajina to neurobila týmto spôsobom, že by ostala po darovaní vlastných zbraní odkázaná výlučne na pomoc svojich susedov. Odmietam tvrdenia vtedajšej vládnej koalície, že stíhačky MiG-29 boli len kopou šrotu. Ak by to tak bolo, žiadna z nich by nedokázala odletieť zo Slovenska na Ukrajinu,“ zdôraznil Pellegrini a pripomenul, že keď bol premiérom, osobne si vyskúšal let v jednej z týchto stíhačiek.
Lietadlo podľa jeho slov bolo schopné plniť všetky potrebné úlohy. „Ako prezident Slovenskej republiky sa nebudem zapájať do politických ani trestnoprávnych prestreliek, ktoré sa v posledných dňoch okolo darovania stíhačiek objavili. Ľudia na Slovensku však majú právo vedieť, či vtedajšia Hegerova vláda, vládnuca bez dôvery parlamentu, mala alebo nemala právo darovať naše Migy Ukrajine,“ uzavrel Pellegrini.