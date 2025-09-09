Rusko pri útoku na vládnu budovu v Kyjeve použilo balistickú strelu, podľa Mathernovej raketa nevybuchla úplne

Počas návštevy zasiahnutej vládnej budovy si slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarina Mathernová všimla „zívajúcu dieru“, ktorú zanechal dopad a zvyšky rakety.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
APTOPIX Russia Ukraine War
Jedna z vládnych budov v Kyjeve po ruskom útoku, v pondelok 8. septembra 2025. Foto: SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Rusko pri víkendovom útoku, ktorý poškodil budovu ukrajinskej vlády v Kyjeve, použilo balistickú raketu Iskander. Uviedol to šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

„Nepriateľ po prvý raz zaútočil na budovu ukrajinskej vlády – úder bol vykonaný balistickou raketou Iskander,“ napísal Jermak na platforme X, pričom prezradil, že sa o nedeľňajšom útoku zhováral s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.

Rusko v nedeľu vypustilo na Ukrajinu najväčšiu vlnu dronov a rakiet od začiatku vojny vo februári 2022. Rakety Iskander predtým Rusko hojne používalo proti iným cieľom na Ukrajine.

Počas návštevy zasiahnutej vládnej budovy si slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová všimla „zívajúcu dieru“, ktorú zanechal dopad a zvyšky rakety. „Len preto, že sa rakete nepodarilo úplne vybuchnúť, sa celá budova nepremenila na ruiny,“ povedala.

Poškodená bola plocha s rozlohou 800 až 900 metrov štvorcových, informoval v pondelok šéf ukrajinskej Štátnej záchrannej služby Andrij Danyk. Útok spôsobil požiar, ktorý sa „veľmi rýchlo rozšíril“, povedal skupine novinárov vrátane agentúry AFP, ktorí miesto navštívili.

Po rekordnom nedeľňajšom útoku, ktorý si vyžiadal niekoľko obetí a zranení, Kyjev vyzval svojich spojencov, aby voči Moskve uvalili nové ekonomické sankcie.

Jermak podotkol, že s Rubiom rokoval o „posilnení sankcií voči Rusku“, ako aj o bezpečnostných zárukách, ktoré požaduje Kyjev v prípade prímeria.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War
APTOPIX Russia Ukraine War Underground School
18 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Underground School
Viac k osobe: Andrij JermakKatarína Mathernová
Okruhy tém: Kyjev ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk