Rusko pri útoku na vládnu budovu v Kyjeve použilo balistickú strelu, podľa Mathernovej raketa nevybuchla úplne

Rusko pri víkendovom útoku, ktorý poškodil budovu ukrajinskej vlády v Kyjeve, použilo balistickú raketu Iskander. Uviedol to šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.
„Nepriateľ po prvý raz zaútočil na budovu ukrajinskej vlády – úder bol vykonaný balistickou raketou Iskander,“ napísal Jermak na platforme X, pričom prezradil, že sa o nedeľňajšom útoku zhováral s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Trump hrozí Rusku ďalšími sankciami po najväčšom leteckom útoku na Ukrajinu
Rusko v nedeľu vypustilo na Ukrajinu najväčšiu vlnu dronov a rakiet od začiatku vojny vo februári 2022. Rakety Iskander predtým Rusko hojne používalo proti iným cieľom na Ukrajine.
Počas návštevy zasiahnutej vládnej budovy si slovenská veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová všimla „zívajúcu dieru“, ktorú zanechal dopad a zvyšky rakety. „Len preto, že sa rakete nepodarilo úplne vybuchnúť, sa celá budova nepremenila na ruiny,“ povedala.
Poškodená bola plocha s rozlohou 800 až 900 metrov štvorcových, informoval v pondelok šéf ukrajinskej Štátnej záchrannej služby Andrij Danyk. Útok spôsobil požiar, ktorý sa „veľmi rýchlo rozšíril“, povedal skupine novinárov vrátane agentúry AFP, ktorí miesto navštívili.
Prečo Trump nedá Rusom Aljašku? Utečenci z Donbasu odmietajú obetovať svoje domovy za mier
Po rekordnom nedeľňajšom útoku, ktorý si vyžiadal niekoľko obetí a zranení, Kyjev vyzval svojich spojencov, aby voči Moskve uvalili nové ekonomické sankcie.
Jermak podotkol, že s Rubiom rokoval o „posilnení sankcií voči Rusku“, ako aj o bezpečnostných zárukách, ktoré požaduje Kyjev v prípade prímeria.