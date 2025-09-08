Prečo Trump nedá Rusom Aljašku? Utečenci z Donbasu odmietajú obetovať svoje domovy za mier

Maryna Tereščenková má v živej pamäti vôňu marhuľových stromov vo svojom rodnom meste v Donbase a dúfa, že sa jedného dňa bude môcť vrátiť na východ Ukrajiny. Bola nútená dvakrát utekať – najprv v roku 2014, keď proruskí separatisti ovládli Luhansk, a potom znova, keď ruská armáda napadla jej nový domov v Siverskodonecku. Je rozhorčená z myšlienky, že by Kyjev mal v rámci mierovej dohody vzdať sa týchto území. „Som zúrivá, pretože chcú znova odovzdať môj domov,“ povedala pre AFP 24-ročná novinárka.
Moskva požaduje, aby Kyjev vzdal územia a žiada medzinárodné uznanie východnej Ukrajiny ako súčasti Ruska. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Kyjev bude musieť urobiť takéto ústupky, aby sa vojna skončila. „Prečo Trump nedá Rusku Aljašku?“ reagovala Tereščenková, pričom zdôraznila, že vzdať sa územia by bolo urážkou tisícov ľudí, ktorí zomreli pri jeho obrane a oslobodzovaní.
Mníchov 1938 prenasleduje súčasné rokovania o Ukrajine. Putin žiada Donbas, Zelenskyj odmieta
Z viac ako 10 miliónov Ukrajincov, ktorí boli počas ruskej invázie nútení opustiť svoje domovy, zostalo v krajine približne 3,7 milióna.
Po viac ako troch a pol rokoch vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a zničila veľkú časť východnej a južnej Ukrajiny, sú niektorí unavení konfliktom ochotní pristúpiť na územné ústupky výmenou za mier. Podľa prieskumu Kyjevskeho medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS) bolo v júni ochotných urobiť takýto krok 38 % respondentov, čo je nárast oproti 10 % pred tromi rokmi.
Avšak väčšina tých, ktorí utekali z východu Ukrajiny, takéto ústupky odmieta, uviedol riaditeľ KIIS Anton Hrušeckyj. Podľa prieskumu Organizácie Spojených národov (OSN) sa chce vrátiť domov 57 % ľudí z Doneckej oblasti, ktorú Rusko považuje za svoju a snaží sa ju úplne ovládnuť.
Trump hrozí Rusku ďalšími sankciami po najväčšom leteckom útoku na Ukrajinu
Konsťantyn Reuckyj z Luhanska, bývalý aktivista za ľudské práva, ktorý sa v roku 2022 pridal k armáde, povedal, že tí, ktorí navrhujú územné ústupky, nie sú priateľmi Ukrajiny, ale spolupáchateľmi zlodejov.
Ďalší utečenec z Donbasu, 58-ročný Jevhen Sosnovskyj, túži po vôni mora a zápachu z oceliarní svojho rodného Mariupoľa, ktorý bol takmer úplne zničený počas obliehania na začiatku vojny. Hoci sa Sosnovskyj zmieril s možnosťou, že Ukrajina môže prijať ruskú kontrolu nad okupovanými územiami, zdôraznil, že Kyjev by nemal vzdať územia, ktoré naďalej kontroluje.
Tereščenková si síce kúpila nový vidiecky domček západne od Kyjeva, no naďalej má na zväzku aj kľúče od svojho bývalého domu na východe Ukrajiny. Tvrdí, že jej dávajú silu ísť v živote ďalej. „Tieto kľúče mi pripomínajú domov. Sú tým, čo ma drží nad vodou,“ povedala.