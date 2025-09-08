Trump hrozí Rusku ďalšími sankciami po najväčšom leteckom útoku na Ukrajinu

Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil zavedením ďalších sankcií voči Rusku. Udialo sa tak po tom, ako Moskva uskutočnila svoj najväčší letecký útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynuli štyria ľudia a v Kyjeve dokonca horeli vládne budovy.
Trump po útoku vyhlásil, že nie je spokojný so situáciou a je pripravený pokračovať v zavádzaní nových sankcií proti Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva „silnú“ reakciu Spojených štátov.
Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve, z miesta stúpa hustý dym. Vyhlásili celoštátnu leteckú pohotovosť
Ruské útoky voči Ukrajine zosilneli po neúspešnom augustovom stretnutí Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, ktoré neprinieslo žiadny prelom v otázke prímeria.
Po útoku na Kyjev bolo vidieť plamene vychádzajúce z rozsiahleho vládneho komplexu, ktorý zasiahli ruské útoky po prvý raz počas viac ako trojročného konfliktu. Útoky bezpilotných lietadiel poškodili aj niekoľko výškových budov v ukrajinskej metropole.
Rusko popiera, že by cielilo na civilistov, a tvrdí, že zasiahlo továreň a logistické centrum v Kyjeve. Zelenskyj v večernom prejave uviedol, že Putin „testuje svet“ a vyzval na širokú reakciu partnerov. „Počítame so silnou reakciou Ameriky. To je to, čo je potrebné,“ dodal.
Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať
Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil útok za ďalší krok Ruska smerom k vojne a teroru, britský premiér Keir Starmer ho odsúdil ako „zbabelý“ a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová obvinila Kremeľ z výsmechu diplomacii.
Americký minister financií Scott Bessent naznačil, že Spojené štáty môžu uvaliť clá na krajiny nakupujúce ruskú ropu. „Ruská ekonomika bude v úplnom kolapse. A to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ povedal Bessent pre televíziu NBC.