Trump hrozí Rusku ďalšími sankciami po najväčšom leteckom útoku na Ukrajinu

Ruské drony a rakety zasiahli Kyjev, Zelenskyj očakáva silnú reakciu USA.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil zavedením ďalších sankcií voči Rusku. Udialo sa tak po tom, ako Moskva uskutočnila svoj najväčší letecký útok na Ukrajinu, pri ktorom zahynuli štyria ľudia a v Kyjeve dokonca horeli vládne budovy.

Trump po útoku vyhlásil, že nie je spokojný so situáciou a je pripravený pokračovať v zavádzaní nových sankcií proti Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva „silnú“ reakciu Spojených štátov.

Ruské útoky voči Ukrajine zosilneli po neúspešnom augustovom stretnutí Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, ktoré neprinieslo žiadny prelom v otázke prímeria.

Po útoku na Kyjev bolo vidieť plamene vychádzajúce z rozsiahleho vládneho komplexu, ktorý zasiahli ruské útoky po prvý raz počas viac ako trojročného konfliktu. Útoky bezpilotných lietadiel poškodili aj niekoľko výškových budov v ukrajinskej metropole.

Rusko popiera, že by cielilo na civilistov, a tvrdí, že zasiahlo továreň a logistické centrum v Kyjeve. Zelenskyj v večernom prejave uviedol, že Putin „testuje svet“ a vyzval na širokú reakciu partnerov. „Počítame so silnou reakciou Ameriky. To je to, čo je potrebné,“ dodal.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil útok za ďalší krok Ruska smerom k vojne a teroru, britský premiér Keir Starmer ho odsúdil ako „zbabelý“ a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová obvinila Kremeľ z výsmechu diplomacii.

Americký minister financií Scott Bessent naznačil, že Spojené štáty môžu uvaliť clá na krajiny nakupujúce ruskú ropu. „Ruská ekonomika bude v úplnom kolapse. A to privedie prezidenta Putina k rokovaciemu stolu,“ povedal Bessent pre televíziu NBC.

