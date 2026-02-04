Rusko-čínske vzťahy stabilizujú svet, povedal Putin čínskemu lídrovi vo videohovore

Ruský prezidentVladimir Putin v stredajšom videohovore s čínskym lídromSi Ťin-pchingom označil hospodárske, politické a bezpečnostné väzby medzi Moskvou a Pekingom za stabilizujúci prvok v čoraz turbulentnejšom globálnom prostredí.
„Uprostred rastúcej nestability zostáva zahraničnopolitické spojenectvo medzi Moskvou a Pekingom dôležitým stabilizačným faktorom,“ povedal Putin v zázname odvysielanom ruskou štátnou televíziou.
Prehĺbenie spolupráce
Podľa čínskej štátnej televízie CCTV viedol Si Ťin-pching rozhovor s Putinom v stredu popoludní prostredníctvom videolinky z Veľkej siene ľudu v Pekingu.
Peking a Moskva by mali posilniť strategickú spoluprácu. Podľa čínskeho ministra obrany to zvýši globálnu bezpečnosť
Hovor sa uskutočnil len niekoľko dní po tom, čo najvyšší diplomati oboch krajín vyhlásili, že bilaterálne vzťahy by tento rok mohli „vstúpiť do novej etapy“, keďže Peking a Moskva sa snažia ešte viac prehĺbiť ekonomickú spoluprácu.
Strategickí partneri
Strategické partnerstvo medzi Ruskom a Čínou sa výrazne posilnilo po ruskej invázii na Ukrajinu začiatkom roku 2022. Peking tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zaujíma neutrálny postoj, ruskú inváziu však nikdy otvorenie neodsúdil. Západné krajiny obviňujú čínsku vládu, že Moskve poskytuje kľúčovú ekonomickú podporu vrátane dodávok komponentov využiteľných v zbrojárskom priemysle.
Rusko a Čína sú arktickou hrozbou. Dánsko pozvalo európskych spojencov v NATO posilniť Grónsko
Obaja lídri sú v pravidelnom kontakte. Naposledy si 31. decembra vymenili novoročné pozdravy, v ktorých Si vyjadril „pripravenosť pokračovať v úzkej komunikácii“ s Putinom, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.
Osobne sa naposledy stretli v septembri minulého roka, keď Putin pricestoval do Pekingu na veľkú vojenskú prehliadku. Počas návštevy označil vzťahy medzi oboma krajinami za „bezprecedentné“.