Peking a Moskva by mali posilniť strategickú spoluprácu. Podľa čínskeho ministra obrany to zvýši globálnu bezpečnosť

Čínsky minister obrany Tung Ťün v utorok počas videohovoru so svojím ruským náprotivkom vyhlásil, že obe krajiny by mali „posilniť strategickú koordináciu“. Informovala o tom štátna televízia CCTV.
Hovor sa uskutočnil len niekoľko dní po prvom stretnutí ruských a ukrajinských vyjednávačov o ukončení vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky. Západné vlády pritom obviňujú Peking, že Moskve poskytuje podporu.
„Čína je pripravená spolupracovať s Ruskom na posilnení strategickej koordinácie, rozšírení obsahu spolupráce a zlepšení mechanizmov výmeny,“ citovala CCTV slová ministra adresované Andrejovi Belousovovi. Tung dodal, že obe krajiny by mali „spoločne zvyšovať schopnosť reagovať na rôzne riziká a výzvy a spoločne prispievať k globálnej bezpečnosti a stabilite“.
CCTV vo svojom zázname nespomenula konflikt na Ukrajine. Čína a Rusko sú blízki partneri a hoci Peking tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zaujíma neutrálny postoj, ruskú inváziu nikdy neodsúdil. Západné krajiny obviňujú čínsku vládu, že Moskve poskytuje kľúčovú ekonomickú podporu vrátane dodávok komponentov využiteľných v zbrojárskom priemysle.