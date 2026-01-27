Peking a Moskva by mali posilniť strategickú spoluprácu. Podľa čínskeho ministra obrany to zvýši globálnu bezpečnosť

Čína a Rusko sú blízki partneri a hoci Peking tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zaujíma neutrálny postoj, ruskú inváziu nikdy neodsúdil.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rusko čínske vzťahy
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Čína Iné správy Iné správy z lokality Čína

Čínsky minister obrany Tung Ťün v utorok počas videohovoru so svojím ruským náprotivkom vyhlásil, že obe krajiny by mali „posilniť strategickú koordináciu“. Informovala o tom štátna televízia CCTV.

Hovor sa uskutočnil len niekoľko dní po prvom stretnutí ruských a ukrajinských vyjednávačov o ukončení vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky. Západné vlády pritom obviňujú Peking, že Moskve poskytuje podporu.

„Čína je pripravená spolupracovať s Ruskom na posilnení strategickej koordinácie, rozšírení obsahu spolupráce a zlepšení mechanizmov výmeny,“ citovala CCTV slová ministra adresované Andrejovi Belousovovi. Tung dodal, že obe krajiny by mali „spoločne zvyšovať schopnosť reagovať na rôzne riziká a výzvy a spoločne prispievať k globálnej bezpečnosti a stabilite“.

CCTV vo svojom zázname nespomenula konflikt na Ukrajine. Čína a Rusko sú blízki partneri a hoci Peking tvrdí, že v otázke vojny na Ukrajine zaujíma neutrálny postoj, ruskú inváziu nikdy neodsúdil. Západné krajiny obviňujú čínsku vládu, že Moskve poskytuje kľúčovú ekonomickú podporu vrátane dodávok komponentov využiteľných v zbrojárskom priemysle.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Andrej Belousov
Okruhy tém: čínsko-ruské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk