Rusko a Čína sú arktickou hrozbou. Dánsko pozvalo európskych spojencov v NATO posilniť Grónsko

Podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa Moskva a Peking „čoraz viac využívajú Arktídu na vojenské účely, čím ohrozujú slobodu dopravy, komunikácie a obchodu“.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius. Foto: Archívne, SITA/AP
Nemecké ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že prieskumná misia niekoľkých európskych členov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v Grónsku má za cieľ „preskúmať možnosti zaistenia bezpečnosti vzhľadom na ruské a čínske hrozby v Arktíde“.

Rezort pritom nijako nereagoval na opakované nároky prezidenta USADonalda Trumpa na toto autonómne dánske územie.

Prieskumná misia

Nemecko, Francúzsko, Švédsko a Nórsko oznámili vyslanie jednotiek v stredu, krátko po tom, čo rokovania amerických, dánskych a grónskych predstaviteľov vo Washingtone nepriniesli dohodu o budúcnosti ostrova.

Podľa vyhlásenia, ktoré nemecké ministerstvo v tejto súvislosti poskytlo, má 13‑členný tím Bundeswehru pomôcť „preskúmať celkové podmienky pre možnú vojenskú podporu Dánska pri zaisťovaní bezpečnosti v regióne“.

Hlavnou hrozbou Rusko a Čína

Vo štvrtkovom vyhlásení rezort zopakoval americký postoj, že hlavnou hrozbou v oblasti sú Rusko a Čína. Podľa ministra obranyBorisa Pistoriusa Moskva a Peking „čoraz viac využívajú Arktídu na vojenské účely, čím ohrozujú slobodu dopravy, komunikácie a obchodu“.

„NATO to nedovolí a bude naďalej presadzovať medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Je pre mňa zásadné, aby sme sa v rámci NATO veľmi úzko koordinovali, najmä s našimi americkými partnermi, počas spoločného prieskumu v Grónsku pod dánskym vedením,“ citoval Pistoriusa rezort obrany.

Ministerstvo dodalo, že spoločná misia sa uskutočňuje na pozvanie Dánska a jej cieľom je „získať základné informácie o miestnych podmienkach pre operačné a výcvikové možnosti“.

