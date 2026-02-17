V Ženeve začne ďalšie kolo rusko-ukrajinských rokovaní. Pohnú sa aspoň o krok?

Ruská a ukrajinská delegácia sa v utorok stretnú v Ženeve na ďalšom kole rokovaní v snahe nájsť riešenie na ukončenie štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine.
Washington by rád videl čo najskoršie skončenie rusko-ukrajinského konfliktu. „Ukrajina si musí sadnúť za stôl, rýchlo,“ vyhlásil v pondelok prezidentDonald Trump pred novinármi na palube Air Force One.
Potrebný je tlak na Rusko
Podľa Kyjeva sú však najväčšou prekážkou mierovej dohody stále územné nároky Moskvy, z ktorých nechce ustúpiť. Zároveň ani počas mierových rozhovorov neprestáva útočiť na Ukrajinské mestá a kľúčové energetické zariadenia.
Český prezident neverí, že mierová dohoda bude podpísaná v krátkodobom horizonte
„Aj v predvečer ženevských rokovaní nemá ruská armáda iné rozkazy než pokračovať v útokoch. To veľa hovorí o tom, ako Rusko vníma diplomatické úsilie partnerov,“ napísal ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Dodal, že vojnu možno ukončiť len pri dostatočnom tlaku na Rusko a s jasnými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu.
Za zatvorenými dverami
Ženevské rokovania sa uskutočnia za zatvorenými dverami bez účasti médií. Predchádzajúce dve kolá, ktoré USA sprostredkovali v Abú Zabí, nepriniesli žiadne výsledky, aj keď ich všetky zúčastnené strany označili ako konštruktívne a produktívne.
Ministri zahraničia Ukrajiny a Číny diskutovali v Mníchove o ukončení ruskej vojny, Peking sľúbil Kyjevu energetickú pomoc
Ruskú delegáciu bude viesť nacionalistický politik a bývalý minister kultúry Vladimir Medinskij. „Tentoraz plánujeme prebrať širší okruh tém, najmä otázky týkajúce sa území a ďalších požiadaviek,“ uviedol hovorca prezidenta Vladimira Putina.
Na čele ukrajinskej delegácie bude bývalý minister obrany Rustem Umerov. Spojené štáty vyšlú osobitného vyslanca Steva Witkoffa a Trumpovho zaťa Jareda Kushnera.