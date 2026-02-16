Mráz ako ďalší nepriateľ. Na ukrajinskom fronte zamŕza technika aj vojaci, drony natierajú masťou

Keď sa začiatkom zimy na fronte náhle zasekla kamera záchytného dronu, Ali a jeho jednotka okamžite vedeli, že nejde o technickú chybu, ale o mráz. V teplotách hlboko pod nulou im technika jednoducho zamrzla a misia na odhalenie prichádzajúceho ruského útoku sa skončila skôr, než sa stihla začať.
Teploty pozdĺž 1 200-kilometrovej línie bojov klesli na najnižšie hodnoty za štyri roky vojny. Batériami napájané drony, ktoré sa stali kľúčovým nástrojom oboch armád, tak čelia extrémnej skúške. „Vplyv na naše drony je úplne negatívny,“ povedal Ali, ktorý podľa vojenského protokolu vystupuje len pod volacím znakom. „Batérie sa vybíjajú rýchlejšie, kamery a káble zamŕzajú, jednoducho sa pokrývajú ľadom.“
Drony dnes na fronte znamenajú takmer všetko. Malé prieskumné stroje sledujú pohyb nepriateľa, zhadzujú granáty a odhaľujú aj najmenší pohyb. Iné sú naplnené výbušninami a navádzané priamo na vozidlá či budovy. Objavili sa aj modely prepojené s operátorom tenkým optickým káblom, ktorý zabezpečuje stabilné spojenie odolné voči rušeniu.
Staré a jednoduché riešenia
Osobitnú úlohu zohrávajú záchytné drony – akési vzdušné „protidrony“, ktoré vo vzduchu likvidujú prichádzajúce hrozby. No pri mínus dvadsiatich stupňoch zamŕza nielen technika, ale aj ľudia, ktorí ju obsluhujú.
Na južnom fronte sa piloti z 18. brigády pripravujú na štart. Ľahký stroj z polystyrénu pripomína hračkárske lietadlo. „Námraza, nízka oblačnosť, hmla. V takomto počasí je pre dron ťažké lietať. Môže dôjsť ku skratu, môže sa vo vzduchu rozpadnúť,“ vysvetľuje veliteľ čaty Nazarij.
Technológia tu naráža na limity prírody – a tak prichádzajú staré, jednoduché riešenia. Denys Štilierman, hlavný konštruktér spoločnosti Fire Point, ktorá vyrába prvé ukrajinské drony dlhého doletu, hovorí o improvizácii s úsmevom: „Jednoducho ich potrieme masťou a vzlietnu. Smejem sa, ale tak to je.“ Tuk vytvára ochrannú vrstvu proti mrazu a pomáha udržať stroje vo vzduchu.
Drony sú príliš dôležité na to, aby ich odstavili kvôli počasiu. „Drony sa používajú bez ohľadu na podmienky. Máme určité limity, ale musíme ich používať,“ zdôrazňuje Štilierman.
V snehu vidieť každú stopu
Zima však prináša aj paradoxnú výhodu. Keď sa vyjasní obloha, snehová prikrývka sa mení na zradnú mapu pohybu. „Je veľmi ľahké vidieť, kadiaľ niekto kráčal alebo išiel vozidlom, pretože stopy v snehu ostro vystupujú,“ hovorí pilot Lafayette z brigády Achilles. Drony s termokamerami navyše v mraze ešte jasnejšie zachytávajú teplo ľudských tiel.
Chlad pritom neohrozuje len techniku. Ruské útoky na energetickú infraštruktúru pripravili státisíce civilistov o elektrinu a kúrenie. Na fronte je situácia rovnako krutá. Pechota sa brodí hlbokým snehom, ľad pod nohami praská pri každom kroku.
„Pechota, ktorá vyjde von, je doslova zničená, pretože sa nemá kde skryť,“ hovorí 31-ročný vojak Koleso. V mraze sa aj zranenia rýchlo menia na smrteľné – podchladenie oslabuje schopnosť tela zvládnuť traumu.
Mráz si nevyberá stranu
„Zranení neumierajú len na šrapnely a guľky – umierajú aj od chladu, ktorý ich v mraze sprevádza ako temný spoločník,“ opisuje zdravotníčka Nasťa z brigády Da Vinci Wolves. „Chlad je veľmi zákerný nepriateľ, netreba ho podceňovať.“
Napriek tomu boje neutíchajú. Nazarij to hovorí bez pátosu, no rozhodne: „Sme vo vojne. Pracujeme za každého počasia.“ Na ukrajinskom fronte tak dnes proti sebe stoja tri sily – ruská armáda, ukrajinská obrana a mráz, ktorý si nevyberá stranu.