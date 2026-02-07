Rusko a Čína chcú posilniť vplyv na Špicbergoch, tvrdí nórska rozviedka

Druhé najväčšie mesto na Svalbarde, uhoľná osada Barentsburg, je takmer výlučne obývané ruskými štátnymi príslušníkmi.
Putin, Ťin-pching
Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching. Štvrtok, 16. máj, 2024. Foto: Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Zatiaľ čo medzinárodnú pozornosť v Arktíde pútajú najmä spory okolo Grónska, nórska spravodajská služba v piatok uviedla, že Rusko a Čína sa snažia zvýšiť svoju prítomnosť na nórskom arktickom súostroví Špicbergy.

Vo svojom výročnom hodnotení hrozieb nórska rozviedka uviedla, že „z pohľadu Moskvy strategická poloha Špicbergov znamená, že je nevyhnutné udržiavať tam ruskú prítomnosť„.

Zvýšený záujem má aj Čína

Druhé najväčšie mesto na Svalbarde, uhoľná osada Barentsburg, je takmer výlučne obývané ruskými štátnymi príslušníkmi. Rozviedka upozornila, že existujú náznaky snahy Kremľa znížiť závislosť Barentsburgu od nórskej infraštruktúry. „Pravidelné návštevy prístavu loďami z Ruska predstavujú jeden z plánovaných krokov týmto smerom,“ uvádza sa v správe.

Zvýšený záujem má aj Čína. Podľa nórskych analytikov Peking „bude tiež pracovať na posilnení čínskej prítomnosti na Špicbergoch„. Súostrovie je podľa nórskej rozviedky strategicky dôležité pre budúce lodné trasy a polárny výskum, ktoré sú kľúčové pre upevnenie čínskej pozície ako arktického aktéra.

Rastúca neistota

Šéf spravodajskej služby Andreas Stensønes varoval, že Rusko a Čína môžu ťažiť z oslabovania medzinárodnej spolupráce. „Rovnaká dynamika je evidentná aj v Arktíde. Veľká časť základov nórskej bezpečnosti je spochybňovaná a musíme akceptovať, že svetový poriadok, aký sme poznali, sa rozpadá,“ uviedol.

Nórsky minister obrany Tore Sandvik poukázal na rastúcu neistotu v roku 2026, najmä v súvislosti s výrokmi amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí Grónska. Podľa Stensønesa kroky Washingtonu ovplyvňujú uvažovanie Moskvy aj Pekingu: „Z ich pohľadu sa už západná jednota začala rozpadať a vidia veľké príležitosti posilniť svoj vplyv a zabezpečiť kontrolu v susedných oblastiach.“

